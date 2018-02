Hazard: "Slecht resultaat, in Camp Nou moet het meer dan perfect zijn" MH en GVS

20 februari 2018

23u28

Bron: Q2 1 Champions League Eden Hazard kreeg met een plek diep in de punt geen dankbare rol. Toch lag hij met een assist aan de basis van de openingstreffer. "Maar we moesten hier altijd winnen", aldus de Rode Duivel.

"We moesten altijd hebben gewonnen", vertelde Hazard voor de microfoon na de partij tegen Barcelona. "Maar we moesten honderd percent gefocust zijn, en dat lukte niet. We maakten één fout. Een gelijkspel is een slecht resultaat, want in Barcelona wordt het bijzonder moeilijk. Het moet in Camp Nou meer dan perfect zijn. De nul houden én scoren natuurlijk. Maar we hebben nu drie weken om die partij voor te bereiden. We hebben vandaag getoond dat we goede spelers hebben."

Onze landgenoot kwam ook nog eens op zijn speelse manier terug op de ongelukkige pogingen van Willian in de eerste helft. "Ik heb tijdens de rust tegen hem gezegd dat hij moet proberen tussen de palen te trappen, niet erop. Vervolgens scoort hij toch in de tweede helft. Ik ben zeer blij voor hem. Hij is een goede speler."

Courtois: "Maakten aanspraak op zege"

“Het is jammer dat we op 1-1 blijven steken. Ik denk dat we aanspraak maakten op de zege. We hebben een goede match gespeeld. Tegen een ploeg als Barcelona moet je achterin gefocust zijn en Messi zo ver mogelijk van je doel houden. Zij hebben amper kansen gehad, terwijl wij wat pech hadden bij de afwerking met twee schoten tegen de paal."

"Maar we hebben gevochten en maakten een mooi doelpunt. Zij hadden het balbezit, maar dat doet er weinig toe. Het is jammer dat we zo’n tegendoelpunt incasseren na een defensieve blunder. Tegen dit soort ploegen weet je dat zo’n fouten duur komen te staan.”

Willian: "Hetzelfde spelletje hanteren"

Willian was zonder twijfel de gevaarlijkste man bij Chelsea. Twee keer liet hij het doelhout daveren, zijn derde poging was wel raak. "We speelden een zeer goede match. Goed compact en defensief zeer sterk", aldus de Braziliaan.

"Wanneer we de bal heroverden, probeerden we snel te counteren. Helaas kenden we heel wat pech met die schoten op de paal, maar dat is nu eenmaal voetbal. Ons plan klopte: zij kregen de bal en wij knutselden de beste kansen bij elkaar. We moeten in de terugwedstrijd hetzelfde spelletje proberen hanteren", aldus Willian.