Hazard loodst Chelsea met goal en deze héérlijke assist naar knock-outfase Champions League Manu Henry

19u50 0 AP Champions League Waar Atlético Madrid in Azerbeidzjan niet voorbij het stugge Qarabag raakte, lukte dat vanavond met sprekend gemak wél bij Chelsea: 0-4. Met dank aan een alweer bepalende Eden Hazard. Onze landgenoot luisterde zijn match op met een doelpunt vanop de stip én een geniale ingeving die tot de assist van het tweede doelpunt leidde. Chelsea naar de knock-outfase van het kampioenenbal.

42' | Qarabağ 0-2 Chelsea



⚽️ Willian 36'#QARCHE

pic.twitter.com/EK7SCIRoMr Chelsea FC Türkiye(@ fcchelseaturkey) link

Chelsea had het de eerste twintig minuten nochtans niet onder de markt in Qarabag, maar alles veranderde na de rode kaart van de 35-jarige Sadygov. De Azerbeidzjaans international werkte in de zestien Willian tegen de grasmat na een splijtende pass van Hazard. Een strafschop én een rode kaart was het harde verdict. Hazard himself maalde er niet om en stuurde doelman Sehic vanop elf meter wandelen: 0-1. De veer gebroken bij Qarabag, dat vervolgens amper nog iets in de pap te brokken had. Hazard schotelde Willian nog voor de pauze, met een subliem hakje, de 0-2 voor. Goal én assist dus voor onze landgenoot en dat pas voor de allereerste keer in de Champions League. Iets voorbij het uur werd de Rode Duivel naar de kant gehaald door coach Conte. Via Fabregas (opnieuw vanop de stip) en Willian liep Chelsea uiteindelijk nog uit tot 0-4. Een nieuwe clean sheet dus voor Courtois. Kwalificatie voor de volgende ronde is een feit.

Photo News

Action Images via Reuters

Action Images via Reuters

Photo News