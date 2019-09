Hazard en Real onderuit tegen PSG, Meunier scoort Redactie

18 september 2019

00u00 2 Paris Saint-Germain PSG PSG 3 einde 0 RMA RMA Real Madrid

Blamage voor Hazard en Real Madrid in Parijs. Paris Saint-Germain heeft met 3-0 gewonnen van ‘Los Blancos’. Het was Angel Dí María die zijn ex-ploeg de das omdeed met twee doelpunten. De Argentijn scoorde zijn eerste op aangeven van Juan Bernat. Di María verschalkte Courtois in de korte hoek. Weer geen clean sheet dus voor onze nationale doelman. Op het halfuur lukte Di María zijn tweede doelpunt. Vanop zo’n 25 meter knalde hij buiten bereik van Courtois tegen de netten. In het slot pikte ook Thomas Meunier zijn doelpuntje mee. Eden Hazard speelde een teleurstellende wedstrijd en werd twintig minuten voor affluiten gewisseld.

