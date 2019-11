Hattrickheld Rodrygo loodst Real naar klinkende zege tegen Galatasaray XC

06 november 2019

22u53 0 Real Madrid RMA RMA 6 einde 0 GAL GAL Galatasaray Champions League Real Madrid is hard op weg zich achter Paris Saint-Germain te plaatsen voor de achtste finale van de Champions League. De Spaanse formatie verstevigde de tweede plaats door thuis te winnen van Galatasaray, 6-0. Het verschil met nummer drie Club Brugge is nu vijf punten.

Paris Saint-Germain is al zeker van de volgende fase. De Franse kampioen behield ook na vier duels in de groepsfase de maximale score door te winnen van Club Brugge. In Parijs werd het 1-0.

Spannend was het niet in Bernabéu, waar Real Madrid al na een kwartier met 3-0 leidde. De jonge Braziliaan Rodrygo maakte de eerste twee, routinier Sergio Ramos zorgde uit een strafschop voor nummer drie. Nog voor rust maakte Karim Benzema er 4-0 van. Nu gaf Rodrygo de assist. Na de hervatting scoorde Benzema nog een keer. Daarna nam Rodrygo zijn derde voor zijn rekening. Eden Hazard werd halverwege de tweede helft gewisseld.