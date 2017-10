Hasi & Van den Brom over de 0-5 tegen PSG: "En zeggen dat we goed plan hadden. Maar jij hebt het Mati Suárez fout uitgelegd, Besnik" Stephan Keygnaert

09u00 0 photo_news Champions League 22/10/2013. Anderlecht-PSG: 0-5. Een hattrick van Zlatan Ibrahimovic. Op de bank bij Anderlecht: John van den Brom en assistent Besnik Hasi. Vier jaar later brachten we ze samen, intussen zijn ze 'maatjes' geworden. Een flashback naar die avond in het Astridpark. "'t Was niet mijn schuld. Jij hebt de tactiek niet goed uitgelegd aan Suárez , Besnik."

Zijn jullie vooraf PSG gaan scouten?

Van den Brom: "Ik ben toen twee keer gaan kijken - één keer met mijn dochter erbij, en één keer met Besnik. Die tweede wedstrijd wonnen ze met 4-0."

Hasi: "Tegen Bastia."

Van den Brom: "Ik weet nog dat we terugkwamen met een plan... (schaterlacht)"

Een plan? Om met 0-5 te verliezen, heren?

Van den Brom: "In de wedstrijd die ik met Besnik zag, deed Zlatan werkelijk geen flikker - hij stond maar wat te lummelen, verdedigde niet mee... (begint te lachen) En ik zei tegen Besnik: 'Laten we een mannetje meer op het middenveld zetten, want Zlatan interesseert het allemaal niet.'"

Hasi: "We hebben zo 'Mati' (Suárez, red.) op links gezet, met de opdracht om telkens naar binnen te snijden - dan hadden we in theorie op het middenveld vier mensen tegen drie van PSG."

Van den Brom: "Zlatan zou tóch niet mee inzakken, en van hun rechtsachter Van der Wiel wist ik dat hij niet houdt van linksbuitens die naar het centrum komen."

Hasi: "Op training zijn we de hele week aan de slag gegaan met Suárez."

Van den Brom: "Hij trapte alles binnen, echt waar, prima vondst." (in een deuk)

Hasi: "In de match is Suárez vervolgens niet één keer naar binnen gekomen. En Van der Wiel gaf twee assists voor Zlatan."

Van den Brom: "Dat lag niet aan mij. (tot Hasi) Jij sprak Frans, jij hebt het hem ongetwijfeld fout uitgelegd."

Hasi: "Aan de rust haalde John hem eraf."

Van den Brom: "Als je terugdenkt, Besnik... (schudt het hoofd) We wisten dat eenmaal Van der Wiel de achterlijn haalde, hij altijd zijn voorzetten laag aan de eerste paal gaf. Dágen is daar op getraind. Wat gebeurde er? De 0-1 en de 0-2 kwamen telkens uit een voorzet van Van der Wiel aan de eerste paal. (zucht) Om gek van te worden als trainer."

Lees het hele dubbelinterview, waarin de twee het nog verder hebben over Zlatan, hun samenwerking en over de match van vanavond, op HLN Plus, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken lang gratis.

Jan De Meuleneir - Photo News