Harry Kane maakt met 2 goals einde aan Europese verhaal PSV en kroont zich na 14 CL-duels tot dodelijkste schutter ooit

23u31 0 Tottenham Hotspur TOT TOT 2 einde 1 PSV PSV PSV Champions League PSV kan overwintering in de Champions League definitief vergeten. De Eindhovenaren leken op weg naar een stunt op Wembley tegen Tottenham Hotspur, maar in de slotfase verdween een 0-1 voorsprong als sneeuw voor de zon door twee doelpunten van Harry Kane: 2-1. De Engelse spits is zo de speler met de meeste goals ooit in de Champions League na 14 matchen: 13 stuks.

PSV was in deze Champions League-campagne op zoek naar die ene magische avond waarop alles goed viel. 77 minuten lang leek het daarvan te gaan komen in een heerlijke, intense wedstrijd op Wembley. Een vroege voorsprong werd met man en macht en met een hoop geluk verdedigd. Maar net toen Spurs en zijn 50.000 fans op Wembley de wanhoop nabij waren, knalde Harry Kane toch de 1-1 op het bord. Vlak voor tijd kopte de spits- met het nodige geluk- ook nog de 2-1 binnen. Dat was natuurlijk niet onverdiend, maar het was wel sneu voor Jeroen Zoet, die de wedstrijd van zijn leven keepte.

Thriller

Drie jaar geleden in deze maand speelde PSV een CL-wedstrijd die veel weg had van deze thriller. Dat was het uitduel op Old Trafford tegen Manchester United. Ook toen drukte de Engelse topclub de kampioen van Nederland achteruit en kwamen er kansen. Maar ook toen blonk Zoet uit met prima reddingen. Wel anders was hoe PSV tactisch speelde. Onder Phillip Cocu werd altijd voor mandekking gekozen. En in uitduels bijna per definitie voor vijf man achterin. Van Bommel is dit seizoen op het zoneverdediging overgestapt. Hij wil bijvoorbeeld dat op zijn middenveld spelers niet blind een vaste man volgen, maar dat ze de ruimtes afdekken.

Spurs was beter, vaardiger, sneller, gevaarlijker. Net als twee weken terug in Eindhoven. Maar in hoe Van Bommel het wil zien, speelde PSV toch zelf ook zijn beste Champions Leagueduel van het seizoen.

Droomstart

Natuurlijk hielp de droomstart mee. Na 62 seconden stond de 0-1 al op het bord. Luuk de Jong kopte raak uit de corner van Gaston Pereiro. De aanvoerder van PSV ging zoals altijd voorop in de strijd, gleed zelfs in zijn eigen zestien metergebied ballen weg en kreeg steun van spelers die twee weken eerder verschrompelden in het gevecht.

Rosario bijvoorbeeld was nu met Zoet de beste bij PSV. De jonge Oranje-international voelde het regelmatig perfect aan: wanneer de ruimte afdekken, wanneer ook kort op een vent en je duels winnen.

Van Bommel meldde zich voortdurend langs de zijlijn. Om bij te sturen, om aan te moedigen. Vooraf was hij heel nadrukkelijk in de underdogrol gekropen. Hij memoreerde nog maar een keer dat PSV in de misschien wel zwaarste poule van allemaal is ingedeeld. En dat ook nog met het jongste basisteam van het hele deelnemersveld. Maar natuurlijk had hij vooraf ook zijn verwachtingen. Zijn eisen. ,,We hebben nu vijf CL-duels gespeeld, met de voorronde meegerekend. We moeten nu een team zijn dat komt om te voetballen en niet om alleen maar onder de indruk te zijn.’’

Kane

Ook na rust bleef het spelbeeld hetzelfde. Spurs viel aan, belegerde het doel van PSV. En probeerde op de counter toe te slaan. Natuurlijk via Hirving Lozano, die nu vanaf het begin diep voorin speelde, in de rol waarin hij twee weken geleden tegen Spurs was geëindigd. Af en toe werd de Mexicaan weggestuurd. En een kwartier na rust sloeg hij bijna toe op een manier die al vaker te zien was. Spurs-keeper Paulo Gazzaniga dacht rustig een balletje aan te kunnen nemen in zijn doelmond, maar verslikte zich bijna in Lozano die razendsnel kwam inlopen.

Nog een halfuur. Nog 25 minuten, nog 20, nog 15. Steeds meer tijd verstreek en uiteindelijk viel de muur van PSV toch om. Aan de overkant kreeg Donyell Malen daarna ook nog een kans op de 1-2. Maar de invaller die al vaker het goudhaantje was, zag zijn schot nu gekeerd. Aan de andere kant sloeg Kane wel nogmaals toe. De spits kopte raak via het lichaam van PSV-invaller Trent Sainsbury en dompelde PSV daarmee in rouw.