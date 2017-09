Harry Hattrick! Kane laat Tottenham ook in Cyprus juichen, assist Alderweireld Hans Op de Beeck

22u47 0 Action Images via Reuters Een zesde wedstrijdbal voor Harry Kane in 2017. Toby Alderweireld bedankt.

Een te duchten concurrent voor Ronaldo om de titel van topschutter in de Champions League dit jaar wordt Harry Kane. De spits was in Cyprus goed voor een hattrick -zijn zesde in 2017- en zit na zijn brace tegen Dortmund aan 5 goals, eentje meer dan Ronaldo. Ook de cijfers van 'Hurricane' zijn straf: 34 goals in 30 matchen in 2017. Nul stuks in augustus; maar liefst 11 in september, met ook twee doelpunten voor de Engelse nationale ploeg. Op basis van het aantal schoten op doel, doet Kane dit jaar zelfs beter dan Ronaldo en Messi. Het ziet er niet altijd even frivool uit maar 't is toch een fenomeen, die Harry Kane.

Action Images via Reuters Boy Waterman weer geklopt door Kane in het GSP Stadium in Nicosia.

De Spurs, met jeugdspeler Harry Winks in de plaats van Eriksen die rust kreeg, hadden het nochtans niet onder de markt bij APOEL Nicosia. De Camargo had pech met een knal tegen de deklat. Alderweireld miste Vertonghen (geschorst) achterin en Dembele (enkel) voor hem, maar zorgde wel voor een knappe assist bij de 0-1. Kane door de buitenspelval en vlot voorbij de Nederlandse doelman Waterman. Die kon zich ook na de pauze twee keer omdraaien, toen Kane beheerst scoorde op assists van Sissoko en Trippier. Na de slappe Europese campagnes van de Spurs de voorbije seizoenen, draait het nu wel gesmeerd voor de 'Lillywhites'. Op de openingsspeeldag werd op Wembley Dortmund met 3-1 geklopt. Een dubbele confrontatie met Real Madrid volgt.

Harry Kane has now scored 9 hat-tricks for Spurs across all competitions.



6 of them have come in 2017. ¿¿ pic.twitter.com/JgnVUrOsx1 Squawka Football(@ Squawka) link