Harde kern Ajaxfans steekt vuurwerk af bij hotel Spurs

08 mei 2019

07u51

anp

De fanatieke Ajaxfans van de F-side claimen dat ze in de nacht van dinsdag op woensdag vuurwerk hebben afgestoken bij het hotel in Amsterdam waar Tottenham Hotspur verblijft. De F-side heeft op Twitter een filmpje gezet waarop vuurwerk is te zien en te horen. 'Tottenham welcome to Amsterdam', luidt de tekst bij de tweet. Eerder staken Ajaxfans ook al vuurwerk af bij de hotels van Real Madrid en Juventus toen die clubs in Amsterdam waren voor hun wedstrijden tegen Ajax in de Champions League.

Ajax won vorige week de heenmatch bij Tottenham met 0-1. De terugwedstrijd staat vanavond (21 uur) gepland in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

