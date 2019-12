Hannes Wolf voor slotmatch tegen Napoli: “We willen een moedige wedstrijd spelen” JBE/ABD

09 december 2019

19u17

Bron: VTM Nieuws 1

RC Genk heeft niets meer te winnen of verliezen in de Champions League tegen Napoli. Morgen om 18u55 neemt de Belgische landskampioen het op tegen de ploeg van Rode Duivel Dries Mertens. Genk-coach Hannes Wolf hoopt dat zijn team “zo goed mogelijk speelt”.

“De voorbije weken waren zwaar voor het team. Een trainerswissel, ongelukkige resultaten tegen Sint-Truiden en Moeskroen. Maar nu hebben we vorig weekend een zege geboekt (tegen Cercle Brugge, red.) en we willen er het beste uithalen tegen Napoli”, vertelt Wolf. “We willen een moedige wedstrijd spelen. Niet al te aanvallend natuurlijk, want Napoli heeft veel kwaliteiten.”

Maar de Napolitanen staan onder druk. Als ze RB Salzburg willen afhouden en doorstoten naar de volgende ronde in de Champions League, moeten ze winnen. “Ach, ze zijn zo ervaren. Ze kunnen de druk wel aan”, meent Wolf. “Ze gaan weinig weggeven. We zullen klaar moeten zijn. Tegen Udinese afgelopen weekend waren ze zeer sterk. Het zal moeilijk worden. We zullen tot de limiet moeten gaan om een resultaat uit de brand te slepen.”

Eén van de hamvragen voor dinsdagavond: zal Maarten Vandevoordt (17) starten en zo de jongste doelman ooit worden in de Champions League? “Daar hebben we het nog niet over gehad met de spelersgroep. Ik kan er nu dus nog niets over kwijt.”

Over de belangrijke maand december wilde Wolf wél iets zeggen. “We bekijken het dag per dag. We zijn misschien al uitgeschakeld voor Europees voetbal, maar willen tegen Napoli een goede wedstrijd spelen. Daarna zullen we moeten recupereren en klaar zijn voor de andere matchen deze maand.”

De resterende competitiewedstrijden voor de winterstop voor Genk: thuis tegen Waasland-Beveren (14/12), op Anderlecht (22/12) en thuis tegen Eupen (26/12).