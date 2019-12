Hannes Wolf is teleurgesteld in zijn team: “Mentaliteit moest scherper” ABD

10 december 2019

21u30

Bron: VIER 0 Champions League Hannes Wolf was niet tevreden over hoe zijn team de wedstrijd tegen Napoli heeft aangepakt. “We moesten harder werken.”

“Ik vond ons in de eerste helft niet slecht, maar we gaven te snel goals weg”, analyseerde Genk-coach Wolf. “Voor dit niveau zijn we niet klaar en ik was bij momenten niet tevreden met onze mentaliteit. We moesten harder werken. Scherper zijn. Dat wil ik anders zien tegen Waasland-Beveren komende zaterdag.”

Over de foutjes van Vandevoordt had Wolf het volgende te zeggen: “Verdedigen is een gedeelde verantwoordelijkheid, en dat zag ik niet altijd. We moesten blijven vechten. Maar ik miste wilskracht.”