Hallucinant verschil van 500 (!) miljoen euro: kostprijs basiselftal van Bayern is ‘peanuts’ in vergelijking met dat van PSG

22 augustus 2020

12u15 2 Champions League Wie zegt dat je voor kwaliteit altijd veel geld moet betalen? Bayern München alleszins niet. De basiself die wellicht aan de aftrap staat in de Champions League-finale, kostte de ‘Rekordmeister’ samen nog geen 100 miljoen euro. Daartegenover zijn de transferprijzen van PSG hallucinant. De cijfers achter de Champions League-finale.

Ruim 500 miljoen euro. Dat is het verschil in kostprijs tussen de twee finalisten van morgen. De basiself van Bayern München kost slechts 95,5 miljoen euro. Zo haalde het Lewandowski en Goretzka transfervrij, zijn Müller en Alaba jeugdproducten en werd voor talenten als Davies en Gnabry een beperkte som betaald. Goed zaken doen, heet dat dan.

Daartegenover zijn de bedragen die ze bij PSG op tafel leggen hallucinant. De oliesjeiks van de Parijzenaars spendeerden ruim 600 miljoen euro aan hun elftal. Neymar en Mbappé kostten samen meer dan de helft van dat bedrag, maar ook voor vijf andere spelers telde PSG heel wat geld neer. Zo werd voor Di Maria 63 miljoen op tafel gelegd, Paredes, Silva en Kehrer waren elk om en bij 40 miljoen waard.

De transferprijzen van de basiself van PSG (totaal 602 miljoen euro):

De transferprijzen van de basiself van Bayern München (totaal 95,5 miljoen euro):

Opvallend: de bank van Bayern kost wél meer dan die van PSG. De Duitsers hebben met onder andere Lucas Hernández (80 miljoen euro), Corentin Tolisso (41,5 miljoen euro) en Javi Martínez (40 miljoen euro) hun duurste jongens naast het veld zitten. Ook Pavard (35 miljoen euro), Coman (21 miljoen euro) en Süle (20 miljoen euro) hebben heel wat geld gekost.

Als we dan kijken naar de bank van PSG, is dat toch wat minder indrukwekkend dan de basiself. Icardi (50 miljoen euro) is de duurste, gevolgd door Draxler (36 miljoen euro) en Diallo (32 miljoen euro). In totaal kost de bank van PSG 203 miljoen euro, die van Bayern 262 miljoen.

Andere indrukwekkende cijfers (PSG - Bayern):

Budget: 829 miljoen euro - 750 miljoen euro

Gemiddelde aantal fans in het stadion: 45.000 - 75.000

Volgers op Facebook: 41 miljoen - 50 miljoen

Aantal keer landskampioen: 9 - 30

Nationale beker: 13 - 20

Ligabeker: 9 - 6

Supercup: 9 - 7

Europacup: 1 - 3

Europacup 2: 1 - 1

UEFA Cup: 0 - 1

Champions League: 0 - 2

UEFA Supercup: 0 - 1

FIFA Club WK: 0 - 1

Onderlinge duels: 5 zeges PSG - 3 zeges Bayern

Aantal officiële Europese wedstrijden: 232 - 482

Aantal zeges: 122 - 274

Topschutter in CL: Mbappé & Icardi (elk 5) - Lewandowski (15)

Topschutters dit seizoen: Mbappé (30) - Lewandowski (55)

Gemiddelde leeftijd: 24,4 - 25,5

