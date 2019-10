Hakimi schiet Borussia Dortmund met twee treffers naar zuinige overwinning AB

02 oktober 2019

20u48 0 Slavia Praag SLA SLA 0 einde 2 BVB BVB Borussia Dortmund Champions League Een spektakelmatch was het allerminst. Maar Borussia Dortmund won wel op het veld van Slavia Praag. Achraf Hakimi was goed voor twee treffers. Dortmund pakt 4 op 6.

Oude bekende Nicolae Stanciu - ex-recordaankoop van Anderlecht - was zowaar dé man van het wedstrijdbegin. Met drie afstandsschoten zorgde hij voor dreiging, maar Bürki kloppen lukte niet. Borussia, met een secure Witsel in een bijrol en Hazard op de bank, kwam na een dik halfuur op voorsprong. Na een stilstaande fase van Slavia stuurde Brandt Hakimi alleen op weg naar doel. De 20-jarige Real-huurling kapte een verdediger en de doelman van de thuisploeg uit en werkte de vlijmscherpe counter netjes af in de linkerbovenhoek. Koude douche voor Slavia, dat niet moest onderdoen voor de ‘Schwarzgelben’.

Na de pauze plooide Dortmund terug. De thuisploeg ging vol op zoek naar de gelijkmaker. Sevcik probeerde het, maar zijn pogingen misten precisie. Sancho wrong een dot van een kans de nek om. In de slotfase stelde Hakimi de zege veilig door zijn tweede van de avond tegen de netten te trappen. Wéér op de omschakeling, trouwens. Zuinige zege voor Dortmund in Praag. Nog dit: Thorgan Hazard mocht een kwartier voor affluiten invallen.