Haast onzichtbaar en toch heeft Cristiano Ronaldo een nieuw CL-record te pakken

25 april 2018

23u35

Bron: Gracenote 0 Champions League Het was niet meteen de meest gelukkige avond van Cristiano Ronaldo, daar in München. De Portugese ster van Real Madrid scoorde dan wel (fraai afgewerkt hoor), maar de 1-3 werd afgekeurd voor handspel. Ondanks zijn mindere wedstrijd mag Ronaldo alsnog een nieuw record in de Champions League op zijn naam schrijven. Zeg maar zijn favoriete competitie.

Twee keer haalde Ronaldo vandaag de trekker over (afgezien van die afgekeurde goal). De ene poging zeilde naast, de andere verdween zelfs achter de zijlijn. Het resulteerde dus in een inworp voor Bayern München. En toch prijkt er een nieuw record achter zijn naam. Het was namelijk al de 96ste overwinning van Cristiano Ronaldo op het kampioenenbal. Daarmee neemt hij nu afstand van zijn voormalige ploegmakker Iker Casillas die momenteel op 95 zeges blijft steken. Verder in die indrukwekkende top vijf: Xavi (91), Iniesta (79) en Raul (79).

I really want to know more about this shot that went out for a throw-in. pic.twitter.com/S79jc58oRY Priya Ramesh(@ Priya8Ramesh) link

Ronaldo was vanavond overigens al toe aan zijn 151ste wedstrijd in de Champions League. Daarmee doet 'CR7' even goed als Xavi. Die twee bezetten dan ook de tweede plek waardoor Ronaldo de jacht op de nummer één kan inzetten. Niemand minder dan Iker Casillas. De voormalige doelman van Real Madrid heeft 167 wedstrijden op de teller. Het lijkt slechts een kwestie van tijd vooraleer Ronaldo ook dat record op zijn naam mag schrijven.

Al kwam er ook een eind aan een ander record. Tien wedstrijden op rij had hij al gescoord in de Europese topcompetitie, maar vandaag lukte Cristiano Ronaldo dat echter niet. Met 120 doelpunten blijft hij natuurlijk helemaal bovenaan prijken in de topschutterstand. Met vijftien doelpunten dit seizoen op de teller kan hij wel zijn eigen record (17 treffers in 2013/2014) nog evenaren/aanscherpen. Ook Radamel Falcao scoorde in het seizoen 2010/2011 17 keer voor zijn club in de Champions League (Porto).

96 - Cristiano Ronaldo has now won 96 Champions League games, more than any other player. Triumphant. pic.twitter.com/aSk36GOb8C OptaJohan(@ OptaJohan) link

Most goals: 120 ✔️

Only player ever to score in 11 straight games ✔️

Most final wins (joint record): 🏆🏆🏆🏆✔️

Most goals in a season: 17 (2013/14) ✔️



Top scorer Cristiano Ronaldo to lift the trophy again in 2018? 🤔#UCL pic.twitter.com/emiJeEazrt UEFA Champions League(@ ChampionsLeague) link