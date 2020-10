Haalbare loting voor Club Brugge: blauw-zwart treft Borussia Dortmund, Lazio en Zenit in groepsfase Champions League Redactie

01 oktober 2020

18u17 50 Champions League De tegenstanders zijn bekend. Club Brugge speelt in de groepsfase van de Champions League in groep F tegen Zenit Sint-Petersburg , Borussia Dortmund en Lazio Roma. Een haalbare loting voor onze landskampioen.

Met Dortmund komen drie Belgen afgezakt naar Jan Breydel: vooral voor Thomas Meunier wordt het speciaal, hij speelde vijf jaar voor blauw-zwart. De andere landgenoten bij die Borussen zijn Axel Witsel en Thorgan Hazard. Dortmund eindigde vorig jaar als tweede in de Bundesliga, na het ongenaakbare Bayern.

Met Zenit krijgen de Bruggelingen de kampioen van Rusland voor de kiezen. Lazio Roma eindigde in de Serie A als vierde. Daar met Jordan Lukaku ook bekend volk.

“Het zijn mooie ploegen, maar onze groep is minder sexy dan vorig jaar”, zegt Club-coach Philippe Clement in een eerste reactie. “We gaan voor het hoogst haalbare.” Bekijk de volledige reactie van Clement hier.

Bring on the Champions League! 😍 #UCL #UCLDraw pic.twitter.com/u9MNE4KMFz Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

De eerste speeldag staat op 20/21 oktober op de agenda. Nadien volgen speeldagen twee (27/28 oktober) en drie (3/4 november). De vierde speeldag is voorzien op 24/25 november, de vijfde speelronde op 1/2 december. Het doekt valt met de laatste speeldag op 8/9 december. De top twee van de groep stoot door naar de achtste finales, het team dat als derde eindigt mag naar de zestiende finale van de Europa League. De vierde en laatste ploeg is Europees uitgeschakeld. De volledige kalender wordt pas morgenavond bekendgemaakt.

Voorts springt groep G in het oog. Juventus versus FC Barcelona, ofwel tweemaal Cristiano Ronaldo tegen Lionel Messi. Bij AA Gent zullen ze toch even vloeken, want ook Dinamo Kiev zit in die poule en mist dus enkele topaffiches. In groep B is het uitkijken naar de matchen tussen Real Madrid (Thibaut Courtois en Eden Hazard) en Inter (Romelu Lukaku). In poule H nog een opmerkelijk feit: met Paris Saint-Germain en Leipzig vullen twee halvefinalisten van vorig jaar de groep.

Groep A

- Bayern München

- Atlético Madrid

- RB Salzburg

- Lokomotiv Moskou

Groep B

- Real Madrid

- Shakhtar Donetsk

- Inter

- Mönchengladbach

Groep C

- FC Porto

- Manchester City

- Olympiakos

- Marseille

Groep D

- Liverpool

- Ajax

- Atalanta

- Midtjylland

Groep E

- Sevilla FC

- Chelsea

- Krasnodar

- Rennes

GROEP F

- Zenit

- Borussia Dortmund

- Lazio Roma

- Club Brugge

Groep G

- Juventus

- Barcelona

- Dinamo Kiev

- Ferencvaros

Groep H

- PSG

- Manchester United

- RB Leipzig

- Basaksehir

The official result of the #UCLdraw! 🤩



Most exciting group stage match? 🤔 pic.twitter.com/d7ynuEjPq3 #UCLdraw(@ ChampionsLeague) link

