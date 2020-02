Haaland versus Mbappé: een statistische vergelijking tussen de doelpuntenmachines MDRW

15u39 0 Buitenlands voetbal Wat deed ú rond uw twintigste? Kylian Mbappé (21) en Erling Haaland (19) scoren aan de lopende band en breken het ene record na het andere - vraag dat maar aan Club Brugge en KRC Genk. Een statistische vergelijking tussen de twee goalgetters.

Vanavond kruisen Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain de degens in de achtste finales van de Champions League. Daarbij wordt het vooral uitkijken naar het duel in de wedstrijd tussen doelpuntenmachines Haaland en Mbappé.

Haaland, Noorse recordjager

De 19-jarige Haaland groeide bij zijn vorige club Red Bull Salzburg uit tot een absolute sensatie. De Noor vond in amper 27 wedstrijden maar liefst 29 keer de weg naar doel. Iets meer dan een doelpunt per match. Haaland stond bij Salzburg welgeteld 1.613 minuten op het veld. Goed voor één goal om de 56 minuten. Daarnaast deelde hij ook zeven assists uit.

In Limburg hebben ze nog steeds nachtmerries van de Noor. Haaland was een gesel voor de Genk-defensie in de groepsfase van de Champions League. Tegen de Limburgers trof de 19-jarige Noor vier keer raak in twee matchen. Het leverde hem in de winter een lucratieve transfer op van Red Bull Salzburg naar Dortmund.

En ook daar scoort hij met de ogen dicht. ‘De Viking’ deed in Duitsland in zes matchen negen keer de netten trillen. Een gemiddelde van anderhalf doelpunt per partij. Daarmee presteert Haaland wederom het onmogelijke. Hij overtreft zijn cijfers van bij Salzburg. De Noor stond 349 minuten op het veld bij de ploeg van Lucien Favre. Een straf gemiddelde van 39 minuten per doelpunt. Als Haaland die lijn doortrekt, komt de teller op het einde van het seizoen op 27 eenheden staan. En dat op amper een half seizoen.

De Noor zal wel nooit bekend staan als een aangever. Haaland gaf in zijn periode bij Salzburg slechts zeven assists. Bij Dortmund doet hij voorlopig niet veel beter met amper één beslissende pass. Daar is een logische reden voor. Haaland is namelijk een diepe spits, terwijl Mbappé eerder op de flank speelt.

Mbappé, supersonische kampioenenmaker

Ook de cijfers van de 21-jarige Mbappé spreken boekdelen. De Fransman wervelt de laatste jaren als een orkaan door de Europese voetbalvelden. De pijlsnelle aanvaller werd vorige zomer bovendien wereldkampioen met Les Bleus. Bij Monaco trof hij in 60 matchen liefst 27 keer raak. Een gemiddelde van net geen halve goal per wedstrijd. Hij deelde ook 17 assists uit. PSG was gecharmeerd door de Fransman en telde in totaal zo'n 145 miljoen voor hem neer.

In Frankrijk ging Mbappé door op hetzelfde elan. Hij speelde 115 wedstrijden in het Parijse shirt. Daarin deed hij 84 keer de netten trillen. Goed voor 0,7 goals per match. Net zoals Haaland wordt Mbappé dus beter met de jaren. De Fransman had ook oog voor zijn ploegmaten. Hij gaf 47 assists aan Neymar en co.

Mbappé kan een wedstrijd op zijn eentje beslissen. Daar kunnen de supporters van Club Brugge van meespreken. Mbappé smeerde de West-Vlamingen dit seizoen een zware nederlaag aan in de Champions League. 0-5 werd het toen. De Fransman was beslissend met drie goals en één assist... als invaller.

Op de exacte leeftijd van Haaland had Mbappé in totaal 126 duels gespeeld - 25 meer dan de Noor. In die periode vond de Fransman 56 keer de weg naar doel. Haaland heeft in totaal 58 goals gemaakt. Het verschil is dus twee doelpunten in het voordeel van Haaland. Daar had hij bovendien minder wedstrijden voor nodig. Haaland staat op zijn leeftijd dus verder dan Mbappé toen.

Als we de cijfers naast elkaar leggen, wint Mbappé. In totaal scoorde hij 124 keer in 209 duels. Haaland doet net iets minder met 58 goals in 101 wedstrijden. Maar vergeet niet: de Noor is nog twee jonger dan de Fransman. Bovendien speelde hij in het begin van zijn carrière bij kleinere clubs als Bryne (Noorse tweede klasse) en Molde FK. Het aantal assists spreekt ook duidelijk in het voordeel van Mbappé. Eén ding is zeker: het is een close call. Het laatste woord is vanavond dus vooral aan Mbappé en Haaland zelf.