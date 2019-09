Haaland (19 jaar en 58 dagen) scoort drie keer in één helft bij zijn CL-debuut. Hoe straf is dat? TLB

17 september 2019

22u33

Bron: Gracenote 0 Champions League Pijnlijke avond voor Racing Genk in Salzburg. De hoofdverantwoordelijke daarvoor was Erling Haaland, die met drie goals een groot aandeel had in de - voor Genk - dramatische 5-1-ruststand. Enkele opvallende cijfers en weetjes:

Op dit moment leidt Salzburg met 6-2. Volg de match HIER live!

• Erling Haaland is, over alle Europese competities gezien, met zijn 19 jaar en 58 dagen de jongste speler ooit die een hattrick maakt in de eerste helft. Hij is ook de eerste speler die op zijn debuut in de Champions League een hattrick kan scoren in de eerste helft. Haaland is wel niet de jongste speler ooit die een hattrick scoort in de belangrijkste Europese bekercompetitie. Wayne Rooney scoorde op 28 september 2004 drie keer tegen Fenerbahce toen hij amper 18 jaar en 340 dagen oud was.

• De enige speler die meer dan drie keer kon scoren bij zijn Champions League-debuut is Marco van Basten. De Nederlander scoorde op 25 november 1992 vier keer in zijn eerste CL-duel, tegen IFK Göteborg.

• Red Bull Salzburg is de zevende ploeg die vijf keer tot scoren komt in de eerste helft van een Champions League-wedstrijd. Geen enkele club uit Oostenrijk slaagde daar ooit in.

• Haaland is de achtste speler die een hattrick scoort bij zijn CL-debuut. De vorige speler die daarin slaagde, was Yacine Brahimi (FC Porto) op 17 september 2014.

• Jhon Lucumi was een van de Genkse doelpuntenmakers. De verdediger werd daarmee de eerste Colombiaan die kon scoren bij zijn Champions League-debuut sinds Faustino Asprilla op 17 september 1997. Aprilla scoorde toen drie keer voor Newcastle in de 3-2-thuiszege tegen FC Barcelona.

• Aly Samatta scoorde na rust de 5-2. De spits van KRC Genk werd zo de eerste Tanzaniaan die kon scoren op het kampioenenbal. Tanzania is het 29ste Afrikaanse land dat een doelpuntenmaker heeft in de Champions League. Geen enkel Afrikaans land heeft er momenteel meer dan Ivoorkust: 119 doelpunten.