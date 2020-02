Ha(a)llucinant! Een waanzinnige sprint en de zotste cijfers van de nieuwe Noorse voetbalgod op een rij DMM/MXG

19 februari 2020

09u59 6 Champions League Zot, zotter, zotst. De statistieken van Erling Braut Haaland worden met de match onwezenlijker. Naast z’n killerinstinct voor de goal heeft de Noor ook nog eens een waanzinnige sprint in de benen. De beste cijfers van de nieuwe Noorse voetbalgod op een rij. Here we go!

• Haaland heeft sinds zijn overstap naar Dortmund deze winter 11 goals in 7 matchen gescoord.

• Met dat gemiddelde tekent hij voor 1 goal om de 39,9 minuten voor de Borussen.

• Met z’n twee goals tegen PSG zit Haaland nu al aan 39 doelpunten dit seizoen. In 29 matchen.

• Haaland scoorde zowel in de Bundesliga, als in de DFB-Pokal als in de Champions League met zijn eerste schot op doel voor Dortmund.

• De 19-jarige Noor is de eerste tiener die tien goals scoort in één CL-seizoen. Zelfs Kylian Mbappé deed het hem niet voor.

• Haaland heeft in de Champions League van dit seizoen even veel goals (10) als al z’n ploegmaats bij Dortmund samen.

• De blonde spits is de eerste voetballer in de geschiedenis die voor twee verschillende clubs (RB Salzburg en Borussia Dortmund) in één seizoen scoort in de Champions League. In het verleden was het niet toegestaan om voor twee teams uit te komen in dezelfde jaargang.

• Haaland heeft voor z’n eerste tien goals op het kampioenenbal maar 7 wedstrijden nodig gehad. Niemand deed ooit beter. Adriano (Inter), Sadio Mané en Roberto Firmino (beiden Liverpool) hadden er in het verleden elf matchen voor nodig.

Monstersprint

En daar stopt het nog niet. Haaland toonde gisteren ook z’n fenomenale sprint. Bij een hoekschop van PSG vertrok hij vanuit het eigen strafschopgebied en overbrugde hij 60 meter in 6.64 seconden. Dat is 9 hondersten trager dan het Noors record op die afstand. Waanzin. En dat voor een kerel van 1,94 meter.

Não, isto não está em fast forward 😳 Haaland 🏃‍♂️🔥 #ChampionsEleven #ForTheFans pic.twitter.com/3ctfdmU94z Eleven Sports Portugal(@ ElevenSports_PT) link