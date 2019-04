Guardiola worstelt met zijn emoties na rollercoaster: "Vreselijk om er zo uit te gaan" Redactie

18 april 2019

00u00

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal Manchester City-coach Pep Guardiola wist niet goed wat zeggen na de onwaarschijnlijke 4-3 in de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League tegen Tottenham. De Spurs stoten dankzij de 1-0 zege in de heenwedstrijd door. Guardiola had bij de derde treffer van de Spurs handspel van Llorente gezien, maar bleef desondanks sportief en steunde de VAR.

"Dit is heel hard", begon Guardiola na afloop. "We waren zo dichtbij de kwalificatie. Het is verschrikkelijk om er zo uit te gaan, maar we moeten het accepteren. Het was een mooie match. We hebben er alles aan gedaan in de tweede helft. Het publiek heeft dat ook gezien. Ik moet Tottenham feliciteren, het is het beste team dat we al tegen kwamen in deze Champions League. In de heenwedstrijd missen we een strafschop en vanavond in eigen huis laten we ook te veel kansen liggen. Defensief maken we fouten bij de eerste twee doelpunten. En de goal van Llorente... Vanuit één standpunt heb ik gezien dat het hands was. Maar ik steun de VAR, ik ben voor een rechtvaardig spel, voor juiste beslissingen. Bij het doelpunt in blessuretijd staat Agüero buitenspel. Dat klopte. We moeten nu gaan slapen, morgen recupereren en dan onze rug rechten en reageren. De Premier League willen we absoluut nog winnen. Ook dat zal lastig worden, maar we gaan vechten tot het einde.”