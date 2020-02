Guardiola houdt lofzang voor Hazard: “Had het genoegen om te genieten van Eden en tegelijkertijd af te zien” SK/GVS

25 februari 2020

Wat een ode van Pep Guardiola voor Eden Hazard. De coach van Manchester City moet de Rode Duivel morgen niet vrezen, op de persconferentie was de loftrompet wel van de partij. “Toen we tegen hem speelden in Engeland, had ik het genoegen om van Hazard te genieten en tegelijk tegen hem af te zien. Als je hem van dichtbij aan het werk ziet, zeg je: ‘Wow, wat een speler.’ Toen Madrid hem kocht, was ik ervan overtuigd dat zij een ongelofelijke transfer hadden verwezenlijkt. Jammer genoeg wordt hij afgeremd door blessures. Maar hij is jong en heeft nog veel jaren voor de boeg. Ik wou dat hij er morgen bij was en wens hem een spoedig herstel. Hij is een ongelofelijke voetballer. Bernabéu zal zeker nog van hem genieten.”