Guardiola beet zich vast in Real en kon zelfs De Bruyne verrassen: "Vlak voor aftrap wisten we nog niet wat bedoeling was"

27 februari 2020

08u56 0 Champions League “Dit is een goede start” , bleef Kevin De Bruyne nuchter in een eerste reactie na de 1-2-zege op het veld van Real Madrid. Maar “de architect van Manchester City” had het ook over het opvallende plannetje van Pep Guardiola. Zelfs ‘Kev’ - het verlengstuk van ‘Pep’ op het veld - was verrast. “We wisten vlak voor de aftrap niet eens wat de bedoeling was.”

Omdat het in de laatste jaren van de knock-outfase in de Champions League telkens pijnlijk misging voor The Citizens, had de coach zich nu tot in de puntjes voorbereid. Een opvallende 4-4-1-1 met Bernardo Silva als valse negen en De Bruyne daarachter. Riyad Mahrez en Gabriel Jesus waren de opvallende flanken. Het was eens wat anders, Guardiola gaf achteraf toe dat hij Real tot in de details had ontleed.

“Tijdens de winterstop - terwijl de spelers vakantie hadden - heb ik tien dagen lang naar tal van beelden van Real gekeken. Zo zag ik ze hoog druk zetten in Camp Nou. Ik wist dat ze dat ook vandaag gingen doen. Dus zocht ik naar alternatieven. Want ik hou altijd rekening met de tegenstander, ik neem beslissingen op basis van hún spel. Uiteindelijk was het dan zaak om mijn ideeën op de spelers over te brengen.”

Vier jaar

Niet evident, bleek achteraf. Het was vooral in de eerste helft immers zoeken voor de club uit Manchester. De Bruyne geeft toe dat het ook voor hem aanpassen was. “Zelfs de spelers wisten vlak voor de aftrap nog niet wat net de bedoeling was. Maar we zijn de voorbije vier jaar dat we samenwerken met Pep weleens vaker verrast door zijn aanpak. Dat was nu dus weer het geval. Sommige veranderingen draaiden goed uit, maar soms hadden we ook mindere momenten. Maar in zulke topmatchen zijn er altijd fases waarin het minder draait. Onze reactie na de 1-0 was top.”

In het eerste halfuur fronsten enkele analisten de wenkbrauwen bij het zien van de tactiek, achteraf noemden het sommigen - en dezelfden - het een meesterzet. Guardiola verwachtte op de persconferentie geen complimenten. “We hebben gewonnen, dus telt de tactiek plots niet meer”, antwoordde hij met een knipoog. “We wilden winnen, zo simpel is het. Maar dit is slechts het begin. Als er één club is die deze situatie nog kan rechttrekken, is het Real wel.” Het woord is aan Zidane.

2 - Pep Guardiola is only the second manager to win two Champions League away games against Real Madrid (after Ottmar Hitzfeld), and the first to do so with two different clubs. Mastermind. #RMAMCI pic.twitter.com/DzsV2eJidd OptaJoe(@ OptaJoe) link