Groepswinnaar Juventus komt net niet weg bij Bern: Dybala ziet gelijkmaker in slotminuut afgekeurd Redactie

12 december 2018

22u54 0 BSC Young Boys YOU YOU 2 einde 1 JUV JUV Juventus Champions League Juventus heeft op de slotspeeldag in groep H verrassend schipbreuk geleden bij Bern. De thuisploeg kwam op een dubbele voorsprong na goals van Hoarau. Dybala zorgde aan het slot ei zo na voor een gelijkspel.

Zelfs met een nederlaag is Juventus als groepswinnaar geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. De ‘Oude Dame’ had dat vooral te danken aan de verliespartij van Manchester United bij Valencia, want zelf gingen de Italianen ook onderuit in Bern. De Zwitsers kwamen na een halfuur in de wedstrijd op voorsprong na een penaltygoal van Hoarau. De ingevallen Sandro was de dader met een fout op Ngamaleu.

Na rust ging Juventus op zoek naar de gelijkmaker, maar het was opnieuw Bern dat via Hoarau kon scoren. Plots lag er wel heel veel werk op de plank voor Cristiano Ronaldo en co. Dybala werd op het veld geroepen en de Argentijn kon diep in de wedstrijd ei zo na nog een punt redden. Eerst scoorde hij op aangeven van Ronaldo. Even later deed hij de netten opnieuw trillen, maar vanuit buitenspelpositie. Juventus blijft zo op 12 punten steken, maar dat is zoals gezegd genoeg voor de groepswinst.

