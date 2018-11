Good luck, Ethan Horvath en Club Brugge: de angstaanjagende cijfers van Borussia Dortmund Niels Poissonnier & Bart Fieremans

27 november 2018

08u49 0 Champions League Vervelen zal-ie zich niet doen, Ethan Horvath (23). Geen Duitse ploeg scoort zó vlot als Borussia Dortmund. Eins, Zwei, Drei, Vier. Hun gemiddelde oogt weinig hoopvol.

Fabian Bredlow slikte er in september zeven. ‘t Zal wel, horen we u denken. De kans dat u ooit al van Bredlow - de onbekende Duitse doelman van Nürnberg - gehoord hebt, is klein. Geen erg.

Vandaar nog twee illustraties.

Atlético-sluitstuk Jan Oblak - tot de beste keepers ter wereld gerekend - mocht zich in oktober vier keer omdraaien. En de nummer 1 van Bayern München, Manuel Neuer - toch ook niet de eerste de beste - incasseerde er deze maand drie. Om maar te zeggen: Borussia Dortmund is zeker op eigen veld een doelpuntenmachine. De cijfers zijn angstaanjagend. 33 goals in 9 thuiswedstrijden: goed voor een gemiddelde van 3,7 doelpunten per match. De kansen zijn navenant: 15,3 per anderhalf uur. Good luck, Ethan Horvath. Morgenavond wacht een schietkraam. Maakt niet uit of je met je gezicht of met je rug naar de Gelbe Wand staat, de kans dat je je als doelman moet omdraaien in het Signal Iduna Park is gigantisch.

