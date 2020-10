Goed nieuws voor Belgische supporters: UEFA laat beperkt aantal thuisfans toe Redactie

01 oktober 2020

19u04 14 Champions League Vanaf volgende week worden er opnieuw toeschouwers toegelaten bij Europese wedstrijden, met name in de Champions League, Europa League en interlands. Het gaat om een gedeeltelijke terugkeer naar het stadion, want telkens mag er maximaal dertig procent van de stadioncapaciteit benut worden en dat enkel als de plaatselijke wetgeving het toelaat.

Fans van de bezoekende ploegen worden niet toegelaten, zo besliste het Uitvoerend Comité. Social distancing moet gegarandeerd worden en daarnaast moeten ook plaatselijke coronamaatregelen, zoals bijvoorbeeld het dragen van mondmaskers, nageleefd worden.

De maatregel gaat met de interlands van volgende week in. De Belgische bond had in samenwerking met de stad Brussel al een plan voor uitgewerkt om 11.000 fans in het Koning Boudewijnstadion te kunnen ontvangen. De Rode Duivels spelen op 8 oktober tegen Ivoorkust, op 11 oktober tegen Engeland en op 14 oktober bij IJsland. Wat dit betekent voor het aantal fans tijdens de Champions Leaguewedstrijden van Club Brugge op Jan Breydel en de Europa Leagueduels van AA Gent, Antwerp, en eventueel ook Charleroi en Standard, moet nog blijken.

De beslissing van het Uitvoerend Comité werd genomen na de volgens de UEFA geslaagde testcase tijdens de Europese Supercup in de Hongaarse hoofdstad Boedapest, een stad die nochtans sinds medio augustus stevig geteisterd wordt door het coronavirus. Het kwam de UEFA dan ook op wat kritiek te staan. Ook de coronacijfers in Europa gaan al wekenlang de verkeerde kant op. Heel wat steden kleuren dan ook donkerrood op de kaart en vrijwel overal gelden er reisrestricties.

“Met de beslissing van vandaag zetten we een eerste stap, met de gezondheid van de fans en respect voor nationale wetgeving op de eerste plaats”, zo klinkt het hij UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. “27 landen in Europa laten momenteel terug fans toe in de stadions. In moeilijke tijden is het belangrijk om hoop en passie terug te brengen in de levens van voetbalfans.”

Lees ook:

Haalbare loting voor Club Brugge: blauw-zwart treft Borussia Dortmund, Lazio en Zenit in groepsfase Champions League

Philippe Clement over loting Club Brugge: “We gaan voor het hoogst haalbare”