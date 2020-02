Gilles De Bilde kijkt vooruit naar kraker tussen Real en City: “Dat een uitschakeling pijn zal doen, is zeker” Redactie

25 februari 2020

VTM-analist Gilles De Bilde blikt van in Bernabéu vooruit naar de Champions Leaguetopper tussen Real Madrid en Manchester City. Zonder Eden Hazard dus, maar wel met Thibaut Courtois bij de thuisploeg en Kevin De Bruyne bij de bezoekers. Een belangrijk duel voor de grootmachten, weet De Bilde. “Deze match is voor allebei belangrijk. Real kent haar problemen met Eden, maar ook met de achterstand - die twee weken geleden nog een voorsprong was - in de competitie. City staat dan weer 22 punten achter in de competitie en er is die ban van twee jaar die hen boven het hoofd hangt. Het is al jaren vruchteloos op zoek naar eindwinst in de Champions League. Dat een uitschakeling bij beiden pijn zal doen, is zeker.”

De topper is morgen LIVE te bekijken op Q2 en HLN.be. De uitzending start om 20u35, de wedstrijd om 21u. Jan Mulder en Marc Degryse zijn de analisten in de studio.