Gezien, FC Barcelona? Liverpool speelt Spartak Moskou op een hoopje na hattrick Coutinho en is groepswinnaar

22u38 0 EPA Champions League Liverpool heeft zich vanavond moeiteloos geplaatst voor de achtste finales in de Champions League. Het Russische Spartak Moskou werd hélemaal belachelijk gemaakt: 7-0. Ook Sevilla overwintert in Europa na een 1-1-gelijkspel in en tegen het Sloveense Maribor.

Op Anfield, waar Spartak Moskou op bezoek was, voltrok zich vanavond geen mirakel. De Russen moesten winnen tegen Liverpool om nog een kansje te maken op overwintering in het kampioenenbal. Maar dat werd een echte desillusie. Na nauwelijks 19 minuten hadden de Reds, waar Simon Mignolet aan de bank gekluisterd bleef, de derde zege in de groepsfase al binnen handbereik: 3-0 na twee goals van Coutinho – de eerste vanop de stip – en diens Braziliaans landgenoot Firmino. De verdediging van een naïef acterend Spartak had veel weg van gatenkaas. In opdracht 'schade beperken' slaagde Spartak in geen geval na de pauze. Minuut 49 was nog niet verstreken of de forfait-score stond al op het bord. Milner, pas ingevallen bij de rust, tekende meteen voor de twee assists. Doelpuntenmakers van dienst: Mané en jawel, alwéér Coutinho. Barcelona zal de glansprestatie van de technisch onderlegde middenvelder alvast met grote ogen gevolgd hebben. De Catalanen azen al langer op de diensten van het goudklompje. Coutinho is pas de derde Liverpool-speler, na Michael Owen (2002) en Yossi Benayoun (2007), die een hattrick lukt voor Liverpool in de Champions League. Liverpool scoorde overigens liefst 23 keer in deze campagne. Enkel PSG doet beter (25).

Photo News Philippe Coutinho speelde Spartak Moskou vanavond op een hoopje

Puntje Sevilla voldoende in Maribor

Nog in die groep heeft ook Sevilla zich verzekerd van een plekje in de achtste finales. De Andalusiërs hadden in Slovenië genoeg aan een punt tegen Maribor (1-1) en eindigen als tweede in groep E.

