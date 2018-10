Gestuit op wereldkampioen: Griezmann drukt Brugse hoop na heerlijke treffer Danjuma de kop in Mike De Beck

03 oktober 2018

22u50 10 Atlético Madrid ATL ATL 3 einde 1 CLU CLU Club Brugge Champions League Hoe heerlijk de treffer van Arnaut Danjuma tegen Atlético Madrid ook was, een punt levert het Club Brugge niet op. De Nederlander hing voor rust de bordjes in de Champions League weer gelijk met een fantastische knal. Antoine Griezmann zette echter orde op zaken met zijn tweede van de avond. Hij deed er nog een assist voor Koke bij: 3-1. Koelbloedig als de Franse wereldkampioen is.

Ivan Leko stuurde zijn troepen met een duidelijke taak de wei in. ‘Los Colchoneros’ zo hoog mogelijk op de eigen helft opvangen. Al zorgde dat echter wel voor speelruimte voor Griezmann. De Franse wereldkampioen muisde er vanonder, maar werd nog terecht afgevlagd voor buitenspel. Niet veel later mocht hij wel juichen. Een diepe bal aannemen, kijken en door de benen van Denswil in doel leggen. Simpel. Het maakte de opdracht van Club alleen maar moeilijker. Jan Oblak, de koning van de clean sheets op de knieën brengen. Danjuma had er echter helemaal geen schrik van. De Nederlander haalde met zijn verwoestende rechter van ver buiten de zestien uit. Het resultaat was een heerlijke treffer: 1-1.

Na rust schakelde Atlético een versnelling hoger en onder die druk betrapte de Belgische landskampioen zich dan toch op enkele fouten. Club kwam er eerst nog mee weg, maar dan kwam de klasse voorin bij ‘Los Colchoneros nog eens boven drijven. Diego Costa zocht in plaats van te schieten Griezmann en die zorgde voor de 2-1. In de extra tijd schotelde de onvermijdelijke Griezmann Koke ook nog de 3-1 voor. De Fransman is zo bij 18 van de laatste 20 CL-treffers van Atlético betrokken met 13 doelpunten en vijf assists. Een killer, heet zoiets. Na opnieuw een verdienstelijke prestatie blijft Club met lege handen achter. Borussia Dortmund won dan weer met 3-0 van Monaco zodat de Monegasken net als Club nul punten tellen. Atlético en Dortmund hebben er dan weer zes in groep A.