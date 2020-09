Gent zet Rapid Wien opzij en mag zich opmaken voor dubbele confrontatie met Dynamo Kiev Redactie

15 september 2020

22u24 2 Champions League AA Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. De Buffalo’s zetten in eigen huis Rapid Wien opzij met 2-1. In de volgende ronde wacht Dynamo Kiev. De Oekraïners wonnen eerder op de avond van AZ met 2-0.



De Oostenrijkers waren niet naar de Ghelamco Arena gekomen om zich in te graven. Rapid zette in de openingsfase hoog druk en was ook enkele keren gevaarlijk. Roef moest twee keer tussenkomen. Gaandeweg nam de thuisploeg het commando over, maar Gent had het moeilijk om uitgespeelde kansen bij elkaar te voetballen.

Rond het halfuur dacht Rapid Wien weer aan opschuiven, maar dan viel plots een geschenk uit de hemel voor de troepen van kersvers hoofdcoach Wim De Decker. Dorsch kopte een voorzet van Kums goed binnen: 1-0. De openingsgoal gaf de Buffalo’s vertrouwen. Eerst trapte Yaremchuk de 2-0 nog naast, enkele minuten later tikte de Oekraïner de bal te ver voor zich uit. Dankzij een goede parade van Roef dook Gent de rust in met een 1-0-voorsprong.

Na de rust kwam Rapid met dezelfde intenties uit de kleedkamer. Gent overleefde het korte stormpje en kon weer vooruit denken. Ngadeu kopte eerst nog over, maar niet veel later ging de bal plots op de stip. Chakvetadze werd neergehaald in de zestien en moest de strijd geblesseerd staken. Yaremchuk trapte de strafschop met wat geluk en via doelman Strebinger binnen.

Na de verdubbeling van de voorsprong kwam Gent lang niet meer in de problemen, tot Demir de aansluitingstreffer enig mooi voorbij Roef in de verste hoek deponeerde. Verder dan dat kwamen de Oostenrijkers niet meer, de Buffalo’s mogen zich opmaken voor een dubbele confrontatie met Dynamo Kiev. De Oekraïners zetten in eigen huis AZ opzij met 2-0. Rapid Wien mag naar de groepsfase van de Europa League.

