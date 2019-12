Genkse fans aangevallen met bijlen en hamers Kjell Doms

11 december 2019

Voor een deel van de 1.200 Genkse fans werd het uitje naar Napels er één om snel te vergeten. Door de verkeerschaos in de stad en het tekort aan bussen om alle fans naar het stadion te voeren legde een deel van hen de weg te voet af, een tocht van meer dan zes kilometer. Veel fans arriveerden te laat in het stadion - 150 fans raakten zelfs niet in het stadion. Onderweg werden er ook supporters belaagd door fans van Napoli. De weinige bussen die er waren, werden dan weer te lijf gegaan met hamers en bijlen. Er sneuvelden wat ruiten en een aantal Genkse fans raakten lichtgewond.