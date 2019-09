Genk-voorzitter Croonen: “De voetbalromanticus in mij gelooft erin. Ik denk dat we goed gaan zijn” Redactie

17 september 2019

10u14

Bron: VTM Nieuws 0

Grote dag in de Genkse clubgeschiedenis. Vanavond opent de kampioen zijn Champions League-campagne in Salzburg. Genk-voorzitter Peter Croonen blikt bij VTM Nieuws vooruit en laat de voetbalromanticus in hem naar boven komen.

Met ook Liverpool en Napoli in de poule is doorstoten richting achtste finales van het kampioenenbal een utopie. Maar gelooft Croonen erin dat Genk Salzburg kan afhouden om zo via de Europa League Europees te overwinteren?