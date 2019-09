Genk-spelers na opdoffer in Salzburg: “Heel zuur dat we zo'n eerste helft spelen” SJH/JBE/XC

18 september 2019

06u52 0 Champions League Landskampioen Racing Genk ging gisteren in de Champions League pijnlijk de boot in op het veld van Red Bull Salzburg. ‘t Werd 6-2. Na afloop waren de Genkies logischerwijs ontgoocheld.

Heynen: “Het was veel te slap”

Bryan Heynen kwam amper uit zijn woorden na de opdoffer in Salzburg. “We kwamen om iets te tonen, maar het was gewoon veel te slap. Na twee minuten waren we al op achtervolgen aangewezen. Centraal hebben we de boel helemaal opengezet. Dit was echt beneden alle peil. Niet leuk om zo de campagne te beginnen.”

Samatta: “Moeten in de spiegel kijken”

Ally Samatta kon z'n frustraties na afloop niet verbergen. “Dit had ik niet verwacht. We moeten in de spiegel kijken en deze nederlaag accepteren. Of ik kwaad ben? Ja. Wat er gebeurd is, is niet leuk.”

Coucke: “Kopjes niet laten hangen”

Zes keer moest Gaëtan Coucke zich omdraaien. Zijn debuut in de Champions League was zeker niet wat hij ervan verwacht had, ook al viel er hem amper wat te verwijten. “Dit mag ons niet overkomen. Heel zuur dat we zo’n eerste helft spelen. We verliezen samen en mogen de kopjes niet laten hangen. Het weekend komt eraan en dan moeten we er weer staan.”

Dewaest: “Aan ons om te reageren”

“’t Was voor de meesten van ons een eerste deelname aan de Champions League", vertelde aanvoerder Sébastien Dewaest. “Nu moeten we ervaring opdoen. Er zitten mooie matchen aan te komen, we zullen zien hoe die verlopen. Het is aan ons om te reageren.”

Hrosovsky: “Nog nooit meegemaakt”

Ook Patrik Hrosovsky kon ondanks zijn eerdere ervaringen in de Champions League het Genkse schip niet boven water houden. “We hebben drie van de zes tegendoelpunten gewoon in cadeauverpakking weggeschonken”, sprak de Slovaak. “Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt en het valt heel zwaar voor de hele groep. Het ging veel te makkelijk voor Salzburg. We hebben niet veel tijd om met oplossingen te komen voor onze volgende wedstrijd. Hopelijk kunnen we ons mentaal wat oplappen.”