Genk maakt zich niet te veel illusies: alleen Benteke en Hazard zorgden nog voor zeldzame winners op Anfield Kristof Terreur

05 november 2019

12u21 0 Champions League Christian Benteke in de Premier League op 23 april 2017. Een owngoal in de FA Cup op 28 januari 2018. Eden Hazard in de League Cup op 26 september 2018. Zie de twee video’s hieronder. Genk maakt zich niet te veel illusies. Winnende treffers zijn er zeldzaam. Onder Jürgen Klopp is Anfield weer een bastion. Nog meer in Europa.

Een complete make-over in vijf jaar tijd. De laatste keer dat Liverpool op eigen veld verloor in een Europese competitie stond de oude hoofdtribune nog op Anfield. Was Brendan Rodgers nog de trainer. Heette de eerste keus tussen de palen nog Simon Mignolet. Was clubicoon Steven Gerrard bezig aan zijn laatste maanden en bestond de rest van het elftal uit Johnson, Skrtel, Lovren, Moreno, Henderson, Allen, Sterling, Coutinho en Balotelli. Van de achttien van 22 oktober 2014 tegen Real Madrid staan er nog drie op de loonlijst en is er één titularis: aanvoerder Jordan Henderson.

Volksmenner

Liverpool heeft altijd een thuisreputatie gehad. Benfica was de laatste ploeg uit een niet-G5-land die er kon winnen. We schrijven voorjaar van 2006. CSKA Sofia stuntte zes maanden ervoor op Anfield. Onderweg hebben kleintjes er wel eens een punt meegegraaid, maar de laatste dwerg - Porto rekenen we daar niet toe - die met een gelijkspel naar huis ging, is het Zwitserse Sion in september 2015. Niet toevallig uit het pre-Klopptijdperk. De volksmenner heeft het imago van Anfield weer in ere gesteld. Een bastion. Zij het dan in een ander kleedje en met meer decibels.

De uitgeleefde kleedkamer voor de bezoekers is sinds de bouw van de nieuwe tribune niet meer. De verhaaltjes over de doelbewuste intimidatie van de tegenstander worden nog amper verteld. Over de deur van de vestiaire die doelbewust kleiner was gemaakt zodat de eigen spelers imposanter leken. Over de vloer die extra glad geboend werd, zodat bezoekers op de tippen moesten lopen om niet uit te glijden. Boven de tunnel hangt nog wel een relikwie: het iconische bord met de leuze 'This is Anfield', in de jaren 70 geïntroduceerd door culttrainer Bill Shankly. Sinds de seizoensopener gaan voor het eerst in vier jaar weer handjes richting 'This is Anfield'. Met goedkeuring van Klopp. Die had zijn spelers verboden nog een hand uit te steken zolang ze niets hadden gewonnen. Sinds de Champions Leaguetriomf in mei mag de traditie weer worden voortgezet.

Meer dan jaar ongeslagen

Met recht en reden. Het is al meer dan een jaar ongeslagen op eigen terrein in alle competities. De laatste die een winnende treffer scoorde op Anfield is ene Eden Hazard, in de League Cup na een fantastische solo. In de FA Cup dateert de laatste nederlaag van 2018 - dreun tegen West Brom. In de Premier League staat de reeks van wedstrijden zonder verlies in eigen huis op 45. De laatste Liverpoolkiller was, in april 2017, ook een Belg: Christian Benteke. Genk maakt zich best niet te veel illusies. Zelfs als ze straks op voorsprong klimmen, zullen ze bij Liverpool niet panikeren. Ze zijn immers kampioen van de comebacks. "Er wordt niet specifiek op getraind", gaf Klopp op de persconferentie toe. "Wegens geen tijd."

Klopp bespeelde gisteren niet het publiek, zoals hij dat voor grote confrontaties wel eens durft. Dan warmt hij ze de dag ervoor meestal al op met een warme oproep tot steun. Hoeft niet omdat het 'maar' Genk is. Een match waarin de volumeknop van de Kop niet die van de rock-'n-rollarena op volle power bereikt. Daarvoor is de magnitude van de match te klein. Klopp gebruikt de atmosfeer wel als een wapen. Tijdens het WK in 2006, toen hij als beginnend coach analist was voor ZDF, merkte hij op welk effect het publiek kan hebben op een team. Het Duitse volk hielp het gastland over moeilijke perioden heen. Vandaar dat hij graag een vijandig sfeertje oppookt. Vonken en vuur bieden een surplus. Rauwe emotie ook. Klopp: "Ik geef er ook om wat de fans denken. Als ik geen trainer was, stond ik zelf wellicht tussen supporters."

Op die manier zijn fans, spelers en staf weer één geworden op Anfield. De resultaten zijn ernaar. Een vesting.