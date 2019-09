Genk-coach Mazzu: “Onmogelijk om punten te pakken in de Champions League als je zo verdedigt” XC/JBE

18 september 2019

07u21

Bron: VTM 0 Champions League Racing Genk verloor op de eerste speeldag in groep E van de Champions League met zware 6-2-cijfers bij Red Bull Salzburg. Halverwege stonden de onmondige Limburgers al 5-1 achter. “We zijn zeer ontgoocheld”, zuchtte coach Felice Mazzu.

“Ik vind de woorden niet om onze eerste helft te beschrijven. De manier waarop Salzburg speelde en scoorde, hadden we voorbereid”, klonk het bij Mazzu. “We maakten voor rust veel te veel fouten, een ander resultaat zat er niet in.”

“Het is niet voor het eerst dat onze eerste helft niet goed is. Na 25 minuten hadden we wel een beter moment, maar na de 2-0 lag er nog meer ruimte. We hadden er nochtans op gewerkt, maar de spelers deden het tegenovergestelde”, vervolgde de Genk-coach.

“Het is onmogelijk om punten te pakken in de Champions League als je verdedigt zoals in de eerste helft. Dat we binnenkort tegen Liverpool en Napoli spelen? Daar moeten we nu nog niet aan denken. We moeten eerst oplossingen vinden voor deze problemen.”

“En of dit niveau in de Champions League te hoog gegrepen is voor ons? Neen, dat denk ik niet. Als we op defensief vlak niet zoveel fouten hadden gemaakt, dan zouden we langer in de wedstrijd zijn gebleven.”