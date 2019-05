Geld bepaalt niet alles: Ajacieden verdienen sámen de helft van Messi Kristof Terreur

Bron: @HLNinEngeland 0 Champions League Voetbalromantiek is dan toch niet dood. Voor het eerst in 15 jaar kan een ploeg die niet tot de twintig rijkste clubs ter wereld hoort de finale van de Champions League bereiken. Ajax, sprookje in rood en wit.

Porto - het Ajax van het zuiden - was de laatste club die er ooit in slaagde. In 2004 versloegen de Portugezen, getraind door een zekere José Mourinho, AS Monaco in een verrassende finale. Beide clubs behoorden toen evenmin tot de twintig rijksten ter wereld volgens Deloitte. Vanaf dan grepen de mastodonten de macht.

Geld bepaalde de hartslag van de Champions League: in vier edities na kwam de winnaar niet uit de top vijf van de rijkste clubs, geen enkele keer van buiten de top tien. Slechts drie keer haalde een team van buiten de top tien de finale: Atlético (2014, 2016) en Dortmund (2013). Ajax, met een omzet van 92 miljoen euro in 2017-’18 niet eens in de top 30 van welgestelde clubs, kan met die trend breken.

5x, 7x, 8x...

Na 0-1-winst dinsdag op Tottenham, club met een budget dat bijna vijf keer hoger ligt, staan de Nederlanders met één been in de finale. Het sprookje van Ajax heeft er weer een bladzijde bij. Wat het verhaal van Ajax nog straffer maakt: in 2004 waren de verhoudingen tussen clubs en de grote en kleine competities nog niet volledig scheefgetrokken.

Ajax, dat zich eerst door de voorronde moest worstelen, overleefde in een groep met Bayern (630 miljoen omzet, 7x die van Ajax) en schakelde achtereenvolgens Real Madrid (750 miljoen omzet, 8x die van Ajax) en Juventus uit (394 miljoen, 4x die van Ajax). In de tweede ronde was Ajax samen met Porto de enige club met inkomsten die onder de 250 miljoen per jaar lagen. De Ajacieden draaien op jaarinkomsten die lager liggen dan de schijf aan tv-geld die elke Premier Leagueclub jaarlijks opstrijkt. Zelfs lager dan de loonlast van 80 procent van de clubs in de Engelse topklasse. Om maar te zeggen. De salarissen van Ajax van vorig boekjaar (52 miljoen euro) bedragen bovendien de helft van het gegarandeerde jaarloon van Lionel Messi inclusief bonussen (100 miljoen euro). Het zegt wat over de waardeverhoudingen.

