Gekker moet het niet worden: Sterling trapt in de grond en krijgt... penalty: "Sorry dat ik niks tegen ref zei"

07 november 2018

21u58 6 Champions League Ongelofelijke taferelen in het Etihad Stadium. Manchester City met Vincent Kompany in de tribune ontving op de vierde speeldag van de Champions League het Oekraïense Shakhtar Donetsk. 22 sterren dus, maar het was de referee die met een kapitale blunder uiteindelijk met alle aandacht ging lopen.

Raheem Sterling ontsnapte op een pijlsnelle tegenaanval aan het oog van de defensie van Shakhtar. De keeper onder vuur nemen deed hij echter niet, want hij trapte met de punt van de schoen vol in de grond. Weg kans, zou u denken, maar tot ieders verbazing wees arbiter Viktor Kassai prompt naar de stip. Het geklaag van de Oekraïners baatte niet, en ook Sterling was niet zinnens om de scheidsrechter op zijn blunder te wijzen.

Jesus nam het cadeau met een gigantische strik met een schot in de linkerhoek graag uit. Neen. Gekker moet het niet worden. En de videoref? Daar heeft de grootste voetbalcompetitie ter wereld écht wel nood aan.

City won uiteindelijk met 6-0, en na de partij kwam Sterling terug op de bizarre schwalbe. “Ik mistrapte me volledig en ik viel tegen de grond. Het was zeker niet de bedoeling om een strafschop uit te lokken. Maar ik wil me verontschuldigen voor mijn gedrag, want ik heb nadien niets gezegd. Ik hield mijn hoofd gewoon naar beneden toen de referee voor de penalty floot. Maar het is wat het is, ik wil nog eens sorry zeggen.”

