Geen zwanenzang in de Champions League: Meunier is van Dortmund en speelt niet meer voor PSG

11 juli 2020

10u45

Bron: Twitter 2 Champions League Geen PSG-Atalanta voor Thomas Meunier. De Rode Duivel bevestigde aan Timothy Castagne dat hij niet meer naar PSG terugkeert om de eindfase van de Champions League mee te maken. PSG komt in de kwartfinales uit tegen Atalanta, Meunier tekende vorig maand bij Dortmund.

‘t Is definitief: Thomas Meunier komt niet meer in actie voor PSG. De rechtsback was deze zomer einde contract en vond bij Borussia Dortmund een nieuwe uitdaging. Doordat de Bundesliga is afgelopen en de Champions League door de coronacrisis werd uitgesteld, bleef de deur wel nog op een kier staan voor een zwanenzang bij de Parijzenaars.

Meunier had immers nog een minicontract van twee maanden kunnen tekenen bij PSG om de eindfase van de Champions League mee te betwisten. Het mocht van Dortmund, maar Meunier zelf bevestigde op Twitter dat zijn overgang definitief is. Hij komt niet meer uit voor PSG.

De Rode Duivel zag zijn ex-club na de loting van gisteren voor de kwartfinales van de Champions League uitkomen tegen het Atalanta van Timothy Castagne. Die laatste wierp een lijntje uit op Twitter. “Zeg Thomas, gaan we elkaar dan mislopen?” Waarop Meunier antwoordde: “Helaas wel.”

