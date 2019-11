Geen zin in een boete: Dries Mertens mag niet praten van Napoli en maakt dat op opmerkelijke wijze duidelijk Kristof Terreur in Engeland

28 november 2019

06u47 0 Champions League Dries gehoorzaamde op Anfield. Gevraagd naar een reactie antwoordde doelpuntenmaker Mertens met een knipoog: “We mogen niet.” Het gebaar dat volgde, was veelbetekenend: anders moeten we dokken. Sinds de boycot van een afzondering drie weken heeft de club zijn spelers het zwijgen opgelegd. Wie zondigt, moet nog meer boete betalen.

Siparietto in mixed con #Mertens

"Non posso parlare, altrimenti..." e mima gesto del denaro in riferimento alle multe del club

🎥 @ivanfcardia pic.twitter.com/PK8DJ5hRjT Tuttomercatoweb(@ TuttoMercatoWeb) link

Ze laten het momenteel op hun beloop. Ze weten dat er een boete zal komen van voorzitter Aurelio de Laurentiis, maar van het bedrag zijn ze nog niet officieel op de hoogte gebracht. Tot zolang de loonbrief met aftrek van minstens 25 procent van het brutosalaris niet in de mailbox steekt, heeft het geen zin te ageren. Dries Mertens heeft ook gelezen dat de boycot van de afzondering hem straks netto ongeveer 80.000 euro kan kosten, maar ‘questo è tutto’. Het zet hem niet aan om het laten hangen. Het is wat het is.

Praten mogen de spelers evenmin tenzij op momenten waar ze er niet onderuit kunnen - zoals de verplichte persconferentie van de UEFA voor de match. Na de muiterij legde de club iedereen een persstop op. En daar houdt ook Driesje zich aan. Gevraagd naar een reactie in de mixed-zone op Anfield antwoordde hij met ‘we mogen niet’ en vervolgens het gebaar dat hij anders nog meer zal moeten dokken. “We moeten het vandaag niet hebben over die boetes”, liet de voorzitter weten. “Dat lossen we intern op. Zonder externe druk.”

Revanche op van Dijk

Zo voetbalde Napoli ook tegen Champions Leaguewinnaar Liverpool. Terwijl aanvoerder Koulibaly voor de aftrap zijn plichtplegingen vervulde bij de arbiter, goot Mertens een fles water leeg. Het was niet warm in Liverpool, maar de Duivel maakte buiten het zicht van de televisiecamera’s de haren, nek en benen nat. Hij nam een slok. Als een draak spuugde hij uit. Hij zette de fles nogmaals aan zijn mond. Een nieuwe vernevelde straal volgde. Mertens had er zin in. Klaar om voor vuur te zorgen.

Een jaar geleden stond op Anfield dezelfde affiche geprogrammeerd. Mertens brak er toen bijna zijn been na een lelijke tackle van Virgil van Dijk. Nu nam hij zijn revanche. De Nederlander is 25 centimeter groter, maar in een luchtduel deed Mertens net genoeg. Stootje tegen de heup. Van Dijk miste zijn interceptie en ging tegen de grond. Mertens snelde slim weg. Di Lorenzo spotte zijn ren. Millimeterwerk van Mertens en zijn aangever. Driesje omzeilde nipt de buitenspelval en mocht alleen op Alisson afstormen.

Wat hij vervolgens deed, getuigde van veel intelligentie en kunde. In plaats van de bal in een tijd op de slof te nemen, liet hij die wat doorschieten. Hij koos voor meer bedenktijd, meer controle en de scherpere hoek. En dan knalde hij hem fantastisch in de verste hoek, buiten het bereik van Alisson.

De legende wenkt

De VAR checkte voor een fout in de opbouw. De VAR dubbelcheckte voor buitenspel. Na minuten oponthoud mocht Mertens een tweede keer juichen. ’t Was zijn eerste in meer dan een maand. Van toen hij in Salzburg het doelpuntenaantal van Maradona bij Napoli verbeterde. Hij sluipt weer eentje dichter bij topschutter aller tijden Marek Hamsik. De legende wenkt.

Liverpool van zijn kant haalde zijn beste niveau niet, maar stak na de pauze toch een tandje bij. Na een tirade van zijn trainer wellicht in derde versnelling. Een offensiefje dat loonde. Op een corner sprong Dejan Lovren (1m88) hoog boven Mertens uit en kopte hij de gelijkmaker binnen. Eentje voor de assistent die verantwoordelijk is voor de standaardfases – wat een mismatch in lengte. Met halve kansen dreigden ‘The Reds’, maar Napoli hield uiteindelijk stand.

Een winnaar kwam er niet en alles blijft open. Pas op de laatste speeldag wordt alles beslist. Napoli en Liverpool, of toch Napoli en Salzburg.

Zouden de spelers tegen dan al mogen praten?