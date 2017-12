Geen vervolg voor Mertens en Napoli op het kampioenenbal, Shakhtar stoot wel door Mike De Beck

22u37 0 REUTERS Champions League Verrassing in groep F. Niet het Napoli van Dries Mertens, maar wel Shakhtar Donetsk plaatste zich vandaag samen met Manchester City voor de volgende ronde. Terwijl de Oekraïners met 2-1 van een veredeld B-elftal van de Citizens wonnen, keek Napoli in de slotminuten tegen een 2-1-nederlaag aan op het veld van Feyenoord. Mertens is zo veroordeeld tot de Europa League.

En zeggen dat Napoli niet beter aan de avond kon beginnen. Al na een minuut en 33 seconden kwamen de Italianen op voorsprong. Zielinski was er als de kippen bij om een vrije trap na de kluts staalhard tegen de touwen te jagen. Meteen ook de snelste tegengoal in de CL voor Feyenoord. De Napolitanen trokken het laken naar zich toe, maar vergaten om de score uit te diepen. Dries Mertens, vanavond de enige Rode Duivel die mocht starten, zorgde ei zo na voor de 0-2. Ware het niet dat doelman Vermeer er nog tussen zat. Niet veel later verstuurde diezelfde Mertens een schitterende pass richting Hamsik. Zijn poging werd maar net van de lijn gekeerd.

Tot daar het goede nieuws voor de Napolitanen. Net nadat Bernard Shakhtar Donetsk op voorsprong had getrapt tegen Manchester City kreeg Napoli een nieuwe opdoffer te verwerken. Berghuis verstuurde een haarfijne voorzet die Jorgensen prima binnen kopte: 1-1. Tot overmaat van ramp stond het toen in Donetsk al 2-0. De CL-dromen mochten bij de rust eigenlijk al opgeborgen worden voor de Italianen.

REUTERS

Later meer!