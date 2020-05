Geen twee zonder drie CL-zeges voor Real, maar de afterparty was een afknapper van jewelste SK

01 mei 2020

06u00 0 Champions League Normaal gezien werd dezer dagen de eindfase van de Champions League betwist, maar zoals geweten gooide het coronavirus heel wat roet in het eten. Nu u het beste voetbal van de planeet moet missen, doken wij in het archief. Normaal gezien werd dezer dagen de eindfase van de Champions League betwist, maar zoals geweten gooide het coronavirus heel wat roet in het eten. Nu u het beste voetbal van de planeet moet missen, doken wij in het archief. De beelden van de 27 Champions Leaguefinales kan u de komende weken ­herbekijken op HLN.be , met telkens het verhaal achter de finale hieronder. Vandaag: dramatiek in Kiev, of hoe de Koninklijke voor de derde keer op rij met de ‘beker met de Grote Oren’ aan de haal ging.



Real Madrid vervolledigde het huzarenstukje met een derde Champions League-trofee op rij. In de Oekraïnse lente van 2018 werden de Reds verslagen.

Madrid had ‘geluk’ toen in een duel met Sergio Ramos Liverpool-spilfiguur Mo Salah vroeg geblesseerd uitviel.

Het moet gezegd: in alledrie de finales kun je Zinédine Zidane niets verwijten. Ook niet tegen Liverpool. Het team van Jürgen Klopp kon nooit zijn normale heavy metal-voetbal ontwikkelen. In een documentaire die later verscheen, vertelden spelers hoe Zidane had verboden om het spel op te bouwen van achteruit. Middenvelders Kroos en Modric lieten zich heel diep inzakken en speelden de bal vaak diep langs de flanken of centraal in de diepte richting Benzema. Liverpool kon zo nooit Madrid vastzetten. Het moest zelf te veel op en neer rennen.

Real werd die avond ook nog eens geholpen door Reds-doelman Karius. Weet u nog? Hij schonk Madrid twee goals in cadeauverpakking waar hij zelf de strik omdeed. Het is wachten op de memoires van Klopp om te weten waarom hij in de loop van het seizoen zo een onvoorspelbare goalie verkoos boven de veel efficiëntere Simon Mignolet.

Karius was 16 toen hij naar Manchester City trok - hij moet toch iéts kunnen? Via Mainz kwam hij bij Liverpool terecht. Enorm populair bij de vrouwen. Maar de Duitser keept nu al een drietal seizoenen van blunder naar blunder - ook bij zijn nieuwe club Besiktas, waar hij weg wil.

Wie ook weg wou, was Cristiano Ronaldo. Welgeteld één minuut na het laatste fluitsignaal in Kiev, gaf Ronaldo op het veld een interview waarin hij aangaf Madrid te willen verlaten. Een domper op het feestgedruis, iets wat hem door veel spelers niet in dank is afgenomen. Florentino Pérez was de nukken van zijn primadonna beu en verkocht ‘m aan Juve voor 100 miljoen euro.

En wie ook weg wou, was Zizou. Hij wachtte tenminste een paar dagen met zijn mededeling.

De zege in Kiev is nooit echt doorgedrongen bij de fans. De afterparty was een afknapper van jewelste. Opstaan met een kater.

Het mooiste van deze finale was het doelpunt van Gareth Bale. De winning-goal. Drie op een rij voor De Koninklijke maar in ware dramatiek.