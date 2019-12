Geen stunt voor Club Brugge tegen Real, maar blauw-zwart heeft plek in Europa League wel te pakken YP/ABD/GVS

11 december 2019

22u51 10 Club Brugge CLU CLU 1 einde 3 RMA RMA Real Madrid Champions League Club Brugge speelt na nieuwjaar in de Europa League. Het verloor zelf met 1-3 van Real Madrid, maar omdat Galatasaray er stevig van langs kreeg bij PSG (5-0) eindigt blauw-zwart als derde in groep A. En dat is verdiend ook.

Net zoals wel vaker zat Philippe Clement om geen verrassing verlegen in zijn basiself vanavond. Zo dropte hij Vlietinck in de basis, de youngster moest samen met Sobol de flanken helpen dichthouden in een 3-5-2-formatie. En dat lukte best aardig ook. Pluimgewichten Rodrygo en Vinicius werden –aanvankelijk- aan banden gelegd en de eerste kans van de match werd door Tau op de voeten van Aréola, de doublure van Courtois, getrapt. Helemaal aan het eind van de eerste helft verzilverde Dennis een assist van diezelfde Zuid-Afrikaan, maar het feest ging niet door wegens nipt buitenspel. Ook Real liet zich niet onbetuigd: Mignolet redde de knal van Jovic na dom balverlies van Balanta en Isco schoof naast. 0-0 dus bij de rust na een evenwichtige en vermakelijke eerste helft.

Braziliaanse ‘flyers’ slaan toe

’t Moet straffe koffie geweest zijn, want na tien minuten in het tweede bedrijf prijkte er al ‘1-1’ op het scorebord in Jan Breydel. Eerst schoot Rodrygo heerlijk raak via de binnenkant van de paal, maar luttele minuten later stelde Vanaken al gelijk met een fraaie plaatsbal. Net voor die openingsgoal had hij van dichtbij nog zijn volley gemist, maar hij zette zijn misser dus zelf recht. Jammer genoeg voor Club stond het tien minuten later opnieuw in het krijt: de 1-2 van Vinicius Jr. kwam frommelig tot stand, maar het kattenpootje waarmee hij finaal uitpakte was pure klasse. Club drong nog wel wat aan, maar het kwam niet meer tot scoren. Meer nog: het was Modric die in extremis de 1-3-eindstand voorbij Mignolet in de hoek borstelde.