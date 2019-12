Geen Ramos, Hazard, Kroos vanavond tegen Brugge, maar wie dan wel? Dit moet u weten over het B-elftal van Real YP/DMM

11 december 2019

10u11 1 Champions League Eden Hazard, Sergio Ramos en Toni Kroos hoeft Club Brugge vanavond niet te vrezen wanneer het z’n Champions League-campagne afsluit tegen Real. Hieronder een kennismaking met de elf die vermoedelijk aan de aftrap zullen verschijnen namens de ‘Koninklijke’. Een veredeld B-elftal.

* Marktwaarden volgens Transfermarkt.com

DOELMAN EN VERDEDIGING

Alphonse Aréola (26) - 17,5 miljoen euro

Stand-in van Thibaut Courtois die in september gehuurd werd bij Paris Saint-Germain. Is 1,95m groot en werd als reservedoelman vorig jaar wereldkampioen met Frankrijk. Speelde tot dusver in vier wedstrijden voor Real, waaronder in de tweede helft in de heenwedstrijd tegen Club. Hij kwam toen de zieke Courtois vervangen en deed het niet onaardig. De Spaanse pers opperde zelfs even dat hij de voorkeur moest krijgen op de Rode Duivel, maar die liet in de weken nadien de kritiek verstommen met enkele puike prestaties waardoor Aréola opnieuw naar het achterplan verdween.

Ferland Mendy (24) - 40 miljoen euro

Franse linksachter die afgelopen zomer werd weggehaald bij Olympique Lyon voor 30 miljoen euro. Moest op linksachter de concurrentie aangaan met de Braziliaan Marcelo, maar bleef mede door allerhande blessures vooralsnog op zeven optredens in het shirt van de Madrilenen. Werd afgelopen zaterdag nog uitgesloten in de met 2-0-gewonnen wedstrijd tegen Espanyol.

Éder Militao (21) - 50 miljoen euro

Ook voor hem betaalde Real grof geld, hij werd in maart voor 50 miljoen euro weggekaapt bij Porto. Hij deed het seizoen ook nog wel uit bij de Portugezen, die hem amper zeven maanden daarvoor gingen halen in Sao Paulo en dus in die korte tijdspanne 43 miljoen winst maakte op de Braziliaanse verdediger. Kwam voorlopig nog niet verder vijf wedstrijden in de hoofdmacht van Real.

Nacho (29) - 20 miljoen euro

José Ignacio Fernández Iglesias, beter bekend als Nacho, is een kind van het huis in Bernabéu. Maakt sinds het seizoen 2013/2014 deel uit van de A-kern, maar staat de laatste jaren toch vooral in de schaduw van Raphael Varane en Sergio Ramos, de twee titularissen centraal achterin. Kan ook depanneren op rechtsachter, maar daar heeft hij dan weer Daniel Carvajal en Álvaro Odriozola als concurrenten. Is pas terug uit blessure en kwam dit seizoen nog niet verder dan twee wedstrijden.

Álvaro Odriozola (23) - 25 miljoen euro

Kwam in de zomer van 2018 op voorspraak van toenmalig coach Julen Lopetegui naar Real, dat toen 30 miljoen euro betaalde aan Real Sociedad. Vooral Lopetegui geloofde in het talent van de rechtsachter, want voordien had hij hem ook al Spaans international gemaakt toen hij daar nog aan het roer stond. Ook hij speelde dit seizoen nog niet vaak, hij kwam tot dusver aan 344 minuten in vier wedstrijden in La Liga. Daarin leverde hij ook één assist.

MIDDENVELD

Federico Valverde (21) - 20 miljoen euro

Uruguayaanse doublure voor Casemiro centraal op het middenveld, die in de zomer van 2016 al neerstreek in de Spaanse hoofdstad. Komt almaar meer aan de oppervlakte, want dit seizoen mocht hij al bijna in de helft van de wedstrijden opdraven van Zinedine Zidane. Scoorde al twee keer en was goed voor drie assists in elf wedstrijden, waardoor Real de 20-voudige international dan ook langer aan zich wil binden. Zijn huidige contract loopt af in 2021, maar hij zou voor vier seizoenen kunnen bijtekenen. Wie hem dan wil weghalen uit Madrid, zal 750 miljoen euro moeten ophoesten.

Luka Modric (34) - 20 miljoen euro

De Kroatische draaischijf die nog weinig beschrijving behoeft. De voormalige Gouden Bal-winnaar werd dit seizoen wel al wat afgeremd door blessures, waardoor hij al zes wedstrijden aan zich moest laten voorbij gaan. In de tien wedstrijden waarin hij wél al in actie kwam, liet hij wel al twee goals en vijf assists optekenen.

Isco (27) - 60 miljoen euro

Ook de balvaardige Spanjaard is stilaan een stuk van het meubilair in Bernabéu en ook hij kreeg eind augustus al af te rekenen met een vervelende blessure die hem een dikke maand aan de kant hield. Moest altijd opboksen tegen de driehoek Casemiro-Kroos-Modric en dat lijkt hem stilaan wat te veel te worden. Staat elke transferperiode wel ergens in de belangstelling, maar tot dusver kwam er weinig concreets uit de bus.

AANVAL

Gareth Bale (30) - 60 miljoen euro

Persona non grata, maar ondertussen wel nog steeds gewoon bij Real. De Welshman paste deze zomer niet in de plannen van Zinédine Zidane en had een miljoenenovergang naar China beet, maar door de knieblessure van Marco Asensio moest hij alsnog blijven. Maakte zich daarna niet populair bij de fans door z’n gedrag. Ging na een EK-kwalificatiewedstrijd op de foto met een vlag. Daar stond “Wales. Golf. Madrid. In die volgorde” op bedrukt. Club mag hopen dat hij die woorden ter harte neemt. Al stelt hij zich op het veld doorgaans wel als een échte prof op.

Vinicius Junior (19) - 70 miljoen euro

Nog Braziliaans geweld dat sinds 2018 al in Madrid vertoeft. Ook hem wordt een grote toekomst voorspeld, maar vaak loopt het na zijn talloze dribbels fout in de zone van de waarheid. Ook blessures gooiden al meer dan eens roet in het eten, maar Zinedine Zidane blijft geloven in zijn jonge Braziliaan. “Het is niet zo belangrijk als hij geen doelpunten maakt”, aldus ‘Zizou’ na de match van afgelopen weekend tegen Espanyol. “Daar hebben we andere spelers voor. Wel is het belangrijk dat hij hard werkt voor het team.”

Luka Jovic (21) - 60 miljoen euro

Versierde een transfer naar Bernabéu door bij Eintracht Frankfurt in de Bundesliga in 75 duels 36 keer te scoren en negen assists af te leveren. Werd naast Eden Hazard gezien als één van de topaankopen afgelopen zomer, maar de Serviër blijft vooralsnog onder de verwachtingen. Komt natuurlijk ook vooral door het feit dat Zidane met één centrumspits speelt en Karim Benzema daar de eerste keuze is. Kan Jovic in Brugge dan misschien zijn statistieken (één doelpunt in negen wedstrijden) een beetje opvijzelen?

BANKZITTERS MET EEN KANS OP PLAATS IN DE BASIS

Rodrygo (18) - 40 miljoen euro

Braziliaans godenkind waarvoor Real vorige zomer 40 miljoen euro betaalde aan Santos. Aalvlugge en uiterst getalenteerde flankaanvaller die scoorde in zijn La Liga-debuut tegen Osasuna, maar pas echt hoge ogen gooide in de Champions League-partij tegen Galatasaray: met drie goals en een assist legde hij de Turken bijna in zijn eentje over de knie. Heeft het ook al uitstékend naar zijn zin in Madrid. “Ik hou van Madrid! Het klimaat, de manier van leven... het doet me een beetje denken aan Sao Paulo. Als ik kan, blijf ik hier voor altijd.”

Brahim Diaz (20) - 17 miljoen euro

Spanjaard die bij de jeugd in Malaga en Manchester City werd gevormd. Verhuisde begin dit jaar naar Madrid voor 17 miljoen euro, maar kon bij de Koninklijke nog maar weinig speelminuten verzamelen. Een uitleenbeurt wenkt, maar Real gelooft wel in hem. Een opstapclausule van 750 miljoen euro in zijn contract moet dat bewijzen. Wacht nog altijd op zijn eerste goal voor Real.