Geen plaats voor de kleintjes: voor het eerst treden enkel G5-clubs aan in 1/8ste finales van Champions League CPG

18 februari 2020

15u50 0 Champions League Het zat er al lang aan te komen, en dit seizoen is het ook zover: voor het eerst sinds de hervorming van de Champions League-formule in 2003/04 vertegenwoordigen straks enkel ploegen uit de vijf grootste Europese competities het miljardenbal. Voor de kleintjes is geen plaats.

Geen Club Brugge en Racing Genk in de achtste finale van de Champions League en ook andere verrassende namen -zoals Ajax vorig jaar - ontbreken. Het zijn de ploegen uit de Big Five die het na nieuwjaar voor het zeggen hebben. Onverwacht komt deze primeur niet. Het is al langer een trend dat enkel ploegen uit de Engelse Premier League, Spaanse La Liga, Duitse Bundesliga, Franse Ligue 1 en Italiaanse Serie A het Europese kampioenenbal domineren.

In het seizoen 2003/04 werd een tweede groepsronde vervangen door een knock-outsysteem. Sindsdien is er na nieuwjaar sprake van een achtste finale. Inclusief het lopende seizoen, gingen sinds die hervorming 220 van de 272 kwalificaties voor de eerste fase van de knock-out ronde naar ploegen uit de G5. De overige 52 plaatsen werden bemachtigd door teams uit twaalf andere Europese landen.

Engeland spant de kroon met 59 deelnames, gevolgd door Spanje (54), Italië (41), Duitsland (39) en Frankrijk (27). Portugal is met zestien deelnames ‘best of the rest’ in Europa. Nederland en Rusland volgen met elk zes deelnames. Gent is dusver de enige Belgische ploeg die in haar successeizoen 2015/16 kon doorstoten naar de achtste finale.

Galáctico-liga

De superrijken halen het dus van de rest. Van de vijftien rijkste ploegen, plaatsten er zich dit seizoen twaalf voor de Champions League. Van die twaalf is enkel het Inter van Romelu Lukaku er straks niet meer bij. In een groep des doods met Barcelona en Dortmund moest er nu eenmaal een grote klepper sneuvelen.

Het zijn cijfers die Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez zullen plezieren. De Spaanse ondernemer pleitte vorig jaar in december voor een Galáctico-liga: een nieuwe, gesloten Europese supercompetitie met 2 divisies van 20 ploegen die voornamelijk bestaan uit ploegen van de G5. Die nieuwe formule zou ten koste gaan van nationale competities en de Champions League. UEFA-voorzitter Aleksandar Ceferin noemde dat idee “geschift”.