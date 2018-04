Geen mirakel voor De Bruyne en City, woedende Guardiola wijst naar falende arbitrage Kristof Terreur in Engeland

10 april 2018

22u52 4 Champions League Geen mirakel in Manchester. Pep Guardiola wees naar het falende arbitrale sextet, Mo Salah richting hemel en Bobby Firmino naar het clublogo. Ondanks een belegering voor rust slaagde Manchester City niet in de comeback. Liverpool staat voor het eerst in 10 jaar weer in de halve finales van de Champions League.

Minuut 42. Een fase waar nog een tijdje over nagekaart zal worden. Een scheidsrechterlijke misser luidde de apocalyps in. Minuut 45. Een beeld waar het vuur vanaf spatte. Enkel 'The End' van The Doors ontbrak als achtergronddeuntje. Na een adembenemende eerste helft, niet denken gewoon gaan, verloor Manchester City de pedalen, het hoofd en de laatste hoop op de halve finales. In een regie van scheidsrechter Antonio Miguel Mateu Lahoz – een hele mond vol. Spelers haalden na het rustsignaal verhaal. Ook Pep Guardiola wilde zijn zegje doen. Catalaans bloed kruipt waar het niet gaan kan. Guardiola is, ondanks het afgelikt imago, geen heilige. Een wegwerpgebaar. Een verwijtend wijsvingertje. De vinger op de mond. En ongetwijfeld wat lelijke Spaanse scheldwoorden erachter na.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN