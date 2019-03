Geen mirakel in Dortmund: Tottenham wint nu ook return van Witsel en co XC

05 maart 2019

22u51 1 Borussia Dortmund BVB BVB 0 einde 1 TOT TOT Tottenham Hotspur Champions League Tottenham heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De Spurs wonnen na de heenwedstrijd nu ook de return van Borussia Dortmund. Het werd 0-1 in het Signal Iduna Park.

“Het is niet voorbij, we vechten voor elke bal.” Axel Witsel klonk vooraf strijdvaardig op Twitter. Het geloof in een ‘remontada’ (de heenwedstrijd eindigde op 3-0) was er. En ook zijn Dortmund-ploegmakkers waren gemotiveerd om een sensationele ommekeer te realiseren. De Spurs –met Jan Vertonghen en Toby Alderweireld- werden vanaf de aftrap naar achteren gedrukt.

Dortmund was baas, maar de efficiëntie ontbrak. De grootste kans voor rust was zelfs voor Tottenham. Son Heung-min glipte door de buitenspelval en kwam oog in oog te staan met doelman Roman Bürki. Een reuzenkans, maar de Zuid-Koreaan liet de 0-1 liggen. Al was het niet zeker of de VAR het feestje had laten doorgaan.

Vroege goal in tweede helft beslist wedstrijd

Nadien ook gevaar aan de overkant. Marco Reus, Julian Weigl en Mario Götze kregen kansen op de openingstreffer, maar beide teams trokken met een brilscore richting kleedkamers. Die 0-0 bleef na rust niet lang op het scorebord staan. Kane dook voor de neus van Bürki op en trapte de 0-1 koeltjes tegen de touwen. Alle spanning weg.

De overige minuten waren compleet overbodig: amper doelgevaar, geen goals. Eindstand: 0-1. Tottenham schaart zich zo bij de laatste acht op het kampioenenbal, Dortmund is uitgeschakeld.

