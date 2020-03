Geen Man City - Real Madrid: Courtois en Hazard in quarantaine nadat basketspeler Real coronavirus heeft KTH

12 maart 2020

11u56 8 Champions League Geen Manchester City-Real Madrid volgende week dinsdag. Alle spelers van Real, waaronder Thibaut Courtois, zijn vanmorgen huiswaarts gestuurd en in quarantaine geplaatst. Het oefencentrum Valdebebas is in volledige lockdown.

Een preventieve maatregel nadat Trey Thompkins, een van de basketbalspelers van Real Madrid, positief testte op het coronavirus. Omdat de voetbal- en basketafdeling soms gebruik maken van gemeenschappelijke ruimten, annuleert de club ook de activiteiten voor het eerste team. Alle spelers verlieten op bevel van de dokters de club. Ook Eden Hazard is terug in Madrid. Hij heeft zijn revalidatie nog niet aangevat na zijn operatie in Dallas, in de Verenigde Staten.

In de praktijk komt het erop neer dat de spelers de komende dagen en weken binnen moeten blijven om daar te trainen. Vele spelers hebben thuis toch een kleine gymzaal om bij te kunnen trainen. De club zal hen een gepersonaliseerd trainingsschema meegeven. De spelers zullen ook in permanent contact staan met de clubdokters. Enerzijds om mogelijke symptomen van het virus te herkennen, anderzijds om hun schema op te volgen.

Real, waar Thibaut Courtois drie weken in de lappenmand ligt, speelde normaal gezien vrijdag tegen Eibar. De Spaanse voetbalbond zat deze ochtend in spoedoverleg samen en annuleerde alvast de speeldag van dit weekend en de volgende.

Spelers Real bereidden zich eerder deze week voor op match Eibar:

“Sinds de positieve test is het aanbevolen om beide teams in quarantaine te plaatsen, aangezien ze de faciliteiten van het Ciudad Real Madrid delen”, zo klinkt het in een officiële mededeling van Real. Valdebebas gaat volledig in lockdown. “Er is ook besloten de faciliteiten van Ciudad Real Madrid te sluiten en wordt ook aanbevolen dat alle Real Madrid-medewerkers in quarantaine blijven. De wedstrijden van donderdag en vrijdag in de Euroleague-basketbal en LaLiga, worden niet gespeeld.”

Spanje is, na Italië, het sterkst getroffen land in Europa, met 54 doden en bijna 2.300 besmettingen. De meeste slachtoffers vielen in en rond de hoofdstad Madrid. Ook in het Baskenland is de besmettingsgraad groot.

