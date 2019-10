Geen Lukaku in Camp Nou: Rode Duivel sukkelt met dijbeen GVS/KTH

01 oktober 2019

19u52 0 Champions League Geen Romelu Lukaku in Camp Nou. De Rode Duivel reisde niet mee af met Inter naar Barcelona voor het tweede duel in de groepsfase van de Champions League. Lukaku kampt met spiervermoeidheid in de quadriceps, zo vertelde Inter-coach Antonio Conte op het persmoment vandaag.

Lukaku bleef dus achter in Milaan. Conte wil hem sparen voor de topper tegen Juventus zondag. Veel belangrijker. Lukaku heeft geen echte blessure, maar sukkelt met spiervermoeidheid in de quadriceps. Een hoog risico op blessures.

Drie matchen in een week kan hij na een korte voorbereiding niet aan zonder in het rood te gaan. Conte had gehoopt hem vorig weekend al te sparen, maar door de rode kaart van Sanchez moest hij op Sampdoria aan de rust toch opdraven. “Het was het juist moment om hem thuis te laten”, zegt Conte. “Zo krijgt hij de kans om te herstellen. De testen waren negatief.”