Geen Kevin De Bruyne volgend jaar in de Champions League?

04 december 2018

12u12

Bron: The Guardian 0 Champions League Zien we straks even geen Manchester City meer in de Champions League? De UEFA is van plan om streng op te treden als de club schuldig bevonden wordt aan het overtreden van de regels van de Financial Fair Play (FFP). Mogelijks volgend seizoen al hangt de club van De Bruyne en Kompany een verbanning boven het hoofd, zo schrijft de krant The Guardian.

Na het door het Duitse magazine Der Spiegel uitgebrachte nieuws, in samenwerking met de klokkenluiders van Football Leaks, heeft de UEFA een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de transferhandel- en wandel van de Citizens. De club wordt ervan beschuldigd de regels van de FFP te omzeilen door wel heel inventief om te springen met sponsorcontracten, waardoor de eigenaars uit Saoedi-Arabië veel meer geld in de club zouden steken dan toegelaten is.

Tijdens een vergadering van het uitvoerend comité van de UEFA in Dublin, waar geloot werd voor de EK-kwalificatie en de Final Four in de Nations League, had voorzitter Aleksander Ceferin het over “een concrete zaak waarin snel een beslissing zal vallen”. Volgens de UEFA zou City door het overtreden van een cruciale regel de integriteit van Europa’s hoofdinstantie in het voetbal aantasten - in het geval ze schuldig worden bevonden.

In 2014 kreeg Manchester City al eens een boete opgelegd van 55 miljoen euro wegens inbreuk op de FFP-regels. Omdat City zich toen schikte, werd de boete verminderd tot 20 miljoen euro en kon het ook Champions League-voetbal blijven spelen, net zoals een transferverbod werd verijdeld. Maar na de recente berichten van Football Leaks, zou er toch op grotere en diepere schaal valsgespeeld worden dan aanvankelijk vermoed.

Gesjoemel met portretrechten

Zo blijkt uit communicatie van Jorge Chumillas, de CFO van Man City, dat de club een sponsordeal met Etihad Airlines van 76 miljoen euro vooral direct betaald zag door de eigenaars van de club, de Abu Dhabi United Group (ADUG). Van die 67,5 miljoen pond zou er slechts 8 miljoen rechtstreeks van Etihad komen, de overige 59,5 van ADUG. Volgens Der Spiegel verkocht City de portretrechten van de spelers ook aan een een derde partij, een dubieuze firma, gefinancierd door ADUG. Een operatie die intern bekend stond als ‘Project Longbow’, wat City toeliet jaarlijks meer dan 12 miljoen euro te cashen. City blijft bij zijn eerdere statement dat het geen commentaar geeft op insinuaties die uit de context zijn gerukt en die zijn gebaseerd op gehackte of gestolen gegevens. “Het is duidelijk dat dit louter een georganiseerde poging is om de reputatie van de club te beschadigen.”

