Geen goals in Dortmund: Ter Stegen houdt Barcelona recht Redactie

17 september 2019

22u56 2 Borussia Dortmund BVB BVB 0 einde 0 BAR BAR Barcelona Champions League Veel kansen voor Dortmund, maar geen goals. Witsel en Thorgan Hazard speelden 0-0 gelijk tegen FC Barcelona, waar Messi op het uur mocht invallen. Ter Stegen hield Barça recht.

Leuke wedstrijd, hoog tempo. Maar het was toch lang wachten op kansen in het Signal Iduna Park. Na 25 minuten kwam de thuisploeg er dan toch eens door. Na een knappe actie kon Hazard Reus diepsturen. De Duitser knalde echter op Ter Stegen - ‘t was de grootste kans in de eerste helft.

Veel meer dreiging was er na de pauze. In minuut 56 beging Semedo een penaltyfout op Sancho. Reus zette zich achter de bal, maar Ter Stegen pakte. Heerlijke redding, maar de doelman kwam wel (te) vroeg van zijn lijn. Paco Alcácer en Reus kregen vervolgens nog grote kansen, maar besloten allebei onbegrijpelijk over. En Barcelona? Eén schot van Suárez - veel meer kwam er niet van de ‘Blaugrana’. In de slotfase spatte een knal van Brandt nog uiteen op de lat. Scoren lukte niet meer. Een aangename wedstrijd bleef zo 0-0.