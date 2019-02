Geen goals in clash op Anfield: Bayern overleeft Liverpool-storm in eerste helft en houdt nadien makkelijk stand LPB

19 februari 2019

22u45 3 Liverpool LIV LIV 0 90' + 11' 0 FCB FCB FC Bayern München LIV 2.50 2.75 3.30 FCB Wed nu Champions League Geen goals op Anfield in de clash tussen twee Europese grootmachten. Liverpool was er in de eerste helft een paar keer dichtbij. Bayern herstelde na de storm het evenwicht en was dik tevreden met 0-0.

Vijfenveertig minuten voetbal aan een ren-je-rot-tempo leverden voor rust geen doelpunten op. Liverpool mocht daar het meest aanspraak op maken, maar het was telkens van net niet voor de ‘Reds’. Salah kreeg zijn schoentip onvoldoende tegen een geweldige dieptepass van Henderson. Ook een riante kopkans was niet aan de Egyptenaar besteed. Mané en Keita probeerden het met een omhaal, slecht gericht. Matip trof de paal, Jürgen Klopp hield het niet meer aan de zijlijn. En Bayern? De Duitsers prikten sporadisch tegen, niet zonder gevaar. Matip devieerde een voorzet pardoes op zijn eigen doelman. Diezelfde Alisson moest ook in actie komen bij een grondscherend schot van Gnabry.

Na de pauze was het een stuk minder. Liverpool kon Bayern zijn wil niet meer opleggen en verviel in slordigheden. Salah verprutste een zeldzame mogelijkheid. De rechtervoet van de Egyptenaar is zoals geweten niet zijn beste onderdeel. Voor Bayern was het al lang welletjes. De Duitsers hielden het bij controlevoetbal, loerend op die ene dodelijke counter. Die kwam er geen moment uit. Bij Liverpool werd Divock Origi nog naar het front geroepen, veel kon de Rode Duivel in een kwartier niet tonen. Neuer redde een ultieme kopbal van Mané. Het zal op 13 maart in Allianz Arena moeten gebeuren.

Meer over Bayern

Liverpool

sportdiscipline

voetbal

sport

Mané

Salah

Matip