Geen goal, wel zege voor Ronaldo bij terugkeer op Old Trafford tegen onmachtig/onwillig Man United LPB

23 oktober 2018

22u50 0 Manchester United MUN MUN 0 einde 1 JUV JUV Juventus Champions League Geen goal, wel een zege voor Cristiano Ronaldo bij zijn terugkeer op Old Trafford. Een onmachtig/onwillig - schrappen wat niet past - Manchester United moest met 0-1 buigen voor Juventus. Een goal van Dybala volstond voor een 9 op 9 voor de ‘bianconeri’. Romelu Lukaku en co mogen zich richten op het veiligstellen van de tweede plaats.

Armoe troef voor rust op Old Trafford, waar Juventus met de welwillende medewerking van de thuisploeg het hoge woord voerde. Man United koesterde 45 minuten lang zijn egelstelling, een vroege achterstand ten spijt. Een kwestie van niet willen, of was het gewoon onmacht? Feit was: Romelu Lukaku stond vooraan op een eiland, aan de ketting bij Chiellini en Bonucci. Ploegmaats waren in zijn buurt niet te bespeuren. De Mourinho-bus als vanouds voor de eigen zestienmeter geparkeerd. Gesneden koek voor ‘Juve’, dat de bal zelfs niet moest opeisen maar hem gewoon kréég. Zeventien minuten ver, en de opening was al gevonden. Dybala tikte een voorzet van Ronaldo voorbij een kansloze De Gea. Nul-één in het krijt, maar uit hun schelp kwamen ze bij United niét. De Gea voorkwam erger bij pogingen van Cancelo, Ronaldo en Matuidi.

Na de pauze veel van hetzelfde, al zette de thuisploeg af en toe toch de turbo aan. Chaos bracht dat niet teweeg in de Juventus-afweer. Schrikken was het enkel toen Pogba vanop afstand de trekker overhaalde. De paal stond de gelijkmaker in de weg. En Romelu Lukaku? Eén schotje dat in hoekschop werd afgeblokt, meer niet. De periode van droogte bij United met twee wedstrijdhelften verlengd: we zitten aan 775 minuten zonder.