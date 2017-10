Geen enkele speler van 0-5-afstraffing nog bij Anderlecht: waar komen ze nu wel aan de kost? Valerie Hardie

14u52 1 photo_news De basiself van Anderlecht op 23 oktober 2013. Champions League Fris en monter poseerden de spelers van Anderlecht op 23 oktober 2013 voor de groepsfoto in het Astridpark. Negentig minuten later dropen ze gedesillusioneerd af, na de grote Zlatan Ibrahimovic-show bij PSG, die op een uur tijd vier keer raak trof. Cavani deed er nog eentje bij. Van de elf basisspelers en drie invallers toen speelt er geen enkele meer bij Anderlecht. Waar ze nu dan wel aan de kost komen? Een overzicht.

Doel

Thomas Kaminski (24) - werd in het seizoen 2014-15 uitgeleend aan het Cypriotische Anorthosis Famagusta, waar hij eerste keeper werd. Het jaar erop trok hij op huurbasis naar Kopenhagen, waarmee hij de Deense beker en titel won, maar waar hij vooral op de bank zat. In de zomer van 2016 nam KV Kortrijk hem definitief over. Daar is hij eerste keuze.

photo_news Thomas Kaminski werd vier keer te grazen genomen door Zlatan Ibrahimovic.

Verdediging

Fabrice N'Sakala (27) - in de zomer tekende de Franse Congolees een contract van drie jaar bij het Turkse Alanyaspor, na een uitleenbeurt in het seizoen 2016-17. Was onder trainer Besnik Hasi helemaal op een zijspoor geraakt bij paars-wit.



Bram Nuytinck (27) - de centrale verdediger verhuisde deze zomer, na vijf jaar in Brussel, voor drie miljoen euro naar het Italiaanse Udinese. Staat daar wekelijks in de basis. Udinese staat veertiende na acht speeldagen in de Serie A.



Cheikhou Kouyaté (27) - maakte na dat jaar zijn droom waar met een transfer naar de Premier League. West Ham telde 7,5 miljoen euro neer voor de Senegalees, die een certitude is bij de Londense club. Werd twaalfde, zevende en elfde met West Ham in de PL.



Chancel Mbemba (23) - ruilde in juli 2015 Anderlecht voor het Engelse Newcastle, dat 12 miljoen euro voor de Congolese verdediger veil had. Was sterkhouder bij de Magpies in zijn eerste jaar maar zat vorig seizoen veelal op de bank onder trainer Benitez. Zou nu drie maanden buiten strijd zijn met adductorenletsel.

photo_news Chancel Mbemba (rechts) en Bram Nuytinck proberen Lavezzi af te stoppen.

Middenveld

Dennis Praet (23) - trok na vijf jaar in het eerste elftal van Anderlecht voor 10 miljoen euro naar het Italiaanse Sampdoria, waar hij na een aanpassingsjaar is uitgegroeid tot een vaste waarde bij de club uit Genoa. Staan zesde in de Serie A.



Sacha Kljestan (32) - keerde in februari 2015, na 180 matchen in het truitje van Anderlecht, terug naar de States, waar hij bij New York Red Bulls tekende. De middenvelder is daar nu kapitein. Was twee jaar na mekaar assistkoning bij de Red Bulls met 14 en 20 beslissende passes.



Guillaume Gillet (33) - na acht jaar en meer dan 300 matchen in Brusselse loondienst ging de middenvelder in juli 2014 zijn eerste buitenlandse avontuur aan, met een goede uitleenbeurt aan het Franse Bastia. De Luikenaar krijgt aanbiedingen van andere clubs maar Anderlecht vraagt Gillet om nog zes maanden te blijven, in ruil mag hij in de winter gratis vertrekken. Gillet kiest voor Nantes waarmee hij vorig jaar zevende werd. Koos deze zomer voor het Olympiakos van Besnik Hasi, maar is na diens ontslag op de bank beland.



Youri Tielemans (20) - het jeugdproduct van Anderlecht maakte vorige zomer voor 25 miljoen euro de overstap naar het Franse Monaco en is daarmee de duurste transfer ooit in de Belgische competitie. Bij zijn nieuwe club wisselt hij een plek in de basis af met een plek op de bank.

photo_news Marco Verratti is Youri Tielemans te snel af.

Aanval

Matías Suárez (29) - na acht jaar, vier landstitels en veel blessureleed met zijn knie keert de Argentijn en Gouden Schoen van 2011 in mei 2016 terug naar zijn club van herkomst, Belgrano. Daar is hij titularis maar veel scoren, dat doet Suárez niet: 3 goals in 20 matchen.



Aleksandar Mitrovic (23) - de Serviër greep in juli 2015 zijn kans met een transfer naar Newcastle voor 18 miljoen euro. Onder Steve McLaren speelde hij wel zijn matchen maar zijn opvolger Rafa Benitez had het minder op Mitrovic begrepen, die zijn doelpuntensaldo van bij Anderlecht niet meer kan evenaren: van negen in het seizoen 2015-16 naar vier vorig jaar. Dit seizoen mocht hij nog maar één keer invallen.

photo_news Matias Suarez zit Ibrahimovic achterna.

Invallers

Luka Milivojevic (26) - de sterkhouder van Rode Ster Belgrado kon zich nooit echt doorzetten bij Anderlecht, dat hem na één seizoen al uitleende en dan voor 2,3 miljoen euro definitief verkocht aan Olympiakos, waar hij beter rendeerde. In januari 2017 haalde Crystal Palace hem voor 15 miljoen naar Londen, waar de Serviër zich dit seizoen tot titularis ontpopte. Stond zaterdag in de basis tegen Chelsea, dat met 2-1 onderuit ging.



Gohi Bi Cyriac (27) - zijn passage bij Anderlecht was geen onverdeeld succes. Trok dan naar KV Oostende waar hij het in zijn eerste jaar wel goed deed met veertien goals in 33 matchen. In januari 2017 leende de kustclub zijn Ivoriaan uit aan Fullham, waar hij niet doorbrak. Deze zomer verkocht KVO hem aan het Turkse Sivasspor, leider in de Süper Lig.



Frankie Acheampong (24) - de snelle Ghanees ligt nog tot juni 2019 onder contract bij Anderlecht, dat hem van de zomer uitleende aan het Chinese Tianjin Teda, waar hij titularis is en vier goals scoorde in negen matchen. Zijn club staat onderin: 14de op 16 clubs.

photo_news Frankie Acheampong gaat het duel aan met Van der Wiel.